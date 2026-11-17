جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: هفته بسیج در استان امسال با اجرای یک‌هزار و ۱۴۵ برنامه فرهنگی، ورزشی و جهادی و با محوریت مردم، امیدآفرینی و نشاط اجتماعی گرامی داشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نشست خبری امسال در خرابه‌های کلینیک دندان‌پزشکی معراج برگزار شد. مرکزی که پیش از تخریب در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی محل ارائه خدمات رایگان درمانی و دندان‌پزشکی به محرومان بود.

سردار عسکری در این نشست از اجرای یک‌هزار و ۱۴۵ برنامه به مناسبت هفته بسیج در استان خبر داد، برنامه‌هایی با محوریت مردم امیدآفرینی و نشاط اجتماعی که امسال با شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» برگزار می‌شود.