به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حمید رضا حبیب‌الله الهی در مراسم رونمایی از تقریظ رهبر شهید بر کتاب «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» گفت: سه سال پیش، انتشارات انقلاب اسلامی در راستای مأموریت خود برای حفظ، ترویج و بسط شخصیت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قالب رمان را برای روایت و بیان پیشرفت‌های ایران اسلامی انتخاب کرد.

وی افزود: رمان «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» هم بر این اساس نوشته شد و نخستین‌بار در نمایشگاه کتاب سال ۱۴۰۳ به مخاطبان عرضه شد که با استقبال خوبی همراه بود.

مدیر انتشارات انقلاب اسلامی گفت: رهبر شهید انقلاب در مرداد سال ۱۴۰۳ این کتاب را مطالعه و تقریظی تشویقی بر آن مرقوم کردند. تلاش ما این بود که زودتر مراسم رونمایی از این تقریظ برگزار شود که این فرصت فراهم نشد و پس از شهادت ایشان زمینه برگزاری آن مهیا شد.

آقای حبیب الهی با اشاره به تفاوت این تقریظ با تقریظ‌های پیشین گفت: این تقریظ بیشتر به یک تکلیف فرهنگی شباهت دارد؛ به همین دلیل ترکیب حاضران در این جلسه نیز متفاوت و شامل جمع محدودی از نخبگان، مروجان کتاب و ناشران انتخاب شد تا این رویداد ، زمینه‌ساز اتفاقات فرهنگی مؤثری در ادامه مسیر باشد.

وی گفت: انتشارات انقلاب اسلامی این مسیر را با همراهی اهالی فرهنگ، نویسندگان و فعالان حوزه کتاب ادامه می‌دهد.