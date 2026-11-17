برنامه‌های «تهران ۲۰» و «شهر امن» شبکه تهران سیما امشب و فردا به بررسی مهم‌ترین مسائل شهری و ترافیکی پایتخت می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «تهران ۲۰» امشب (سه‌شنبه ۲۶ آبان) با حضور «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در میز «شهران» به بررسی وضعیت آلودگی هوای پایتخت، سهم منابع متحرک و غیرمتحرک، شرایط تعطیلی و نقش صنایع در تشدید آلودگی هوا می‌پردازد.

همچنین در میز «فرصت» این برنامه، «علی حدادی»، دبیر کمیسیون صنایع مجلس، و «امیرحسین کاکایی»، کارشناس صنعت خودرو، وضعیت بازار خودرو، نوسانات قیمتی ماه‌های اخیر و مصوبات واردات خودرو را تحلیل خواهند کرد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه ساعت ۲۰ روی آنتن می‌رود.

همچنین ، برنامه «شهر امن» روز چهارشنبه (۲۷ آبان) حوالی ساعت ۶:۲۰ صبح، با حضور سرهنگ «علی‌اصغر شریفی»، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، به تحلیل علل تخلفات پلاک از جمله پوشش و مخدوش کردن آن برای عبور از طرح ترافیک و ارتکاب جرایم می‌پردازد و آمار تخلفات پلاک در میان موتورسواران را بررسی می‌کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «مجتبی احمدی» و اجرای «ابوالفضل اینانلو»، روز‌های زوج از شبکه تهران پخش می‌شود.