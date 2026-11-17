به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،جاوید عباسی گفت: این اقدامات با هدف کنترل عوامل خسارت‌زا، حفظ کمیت و کیفیت محصول و صیانت از تولید باغداران در مناطق انارخیز فارس انجام شده است.

او با اشاره به اهمیت اقتصادی و جایگاه محصول انار در بخش کشاورزی استان بیان کرد: با توجه به سطح قابل توجه باغ‌های انار و نقش این محصول در درآمد و معیشت باغداران، برنامه‌های پایش، ردیابی و مدیریت عوامل خسارت‌زا با همکاری کارشناسان حفظ نباتات، مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و بهره‌برداران در سطح استان دنبال شده است.

عباسی بیان کرد: به همین منظور بازدید‌های میدانی و پایش مستمر باغ‌ها با هدف شناسایی به‌موقع آفات و بیماری‌ها، بررسی میزان آلودگی و ارزیابی خسارت‌های احتمالی انجام شده است و کارشناسان ضمن ارائه توصیه‌های فنی، راهکار‌های مناسب برای مدیریت عوامل خسارت‌زا را متناسب با شرایط هر منطقه در اختیار باغداران قرار داده‌اند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تشریح اقدامات کنترلی انجام‌شده افزود: اطلاع‌رسانی و راهنمایی باغداران، رعایت بهداشت باغ، جمع‌آوری و معدوم‌سازی میوه‌های آلوده و آفت‌زده، هرس و حذف شاخه‌های آلوده، استفاده از روش‌های غیرشیمیایی و در صورت ضرورت، مبارزه شیمیایی با سموم مجاز و توصیه‌شده، از جمله اقدامات مؤثر در مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌های باغ‌های انار است.

او با بیان اینکه موفقیت در کنترل عوامل خسارت‌زا مستلزم شناخت چرخه زیستی آفات و اجرای به‌موقع اقدامات کنترلی است، بیان کرد: عملیات مبارزه باید بر اساس نتایج پایش و پیش‌آگاهی کارشناسی، نوع عامل خسارت‌زا، شدت آلودگی و شرایط اقلیمی هر منطقه انجام شود، رعایت زمان مناسب مبارزه، استفاده از سموم ثبت‌شده و مجاز، دُز توصیه‌شده و دوره کارنس از الزامات اجرای صحیح عملیات مبارزه به شمار می‌رود که نقش مهمی در اثربخشی کنترل و حفظ سلامت محصول دارد.

عباسی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت تلفیقی عوامل خسارت‌زا بیان کرد: استفاده متناسب از روش‌های زراعی، مکانیکی، زیستی و شیمیایی در کنار پایش مستمر باغ‌ها، ضمن کاهش وابستگی به مصرف سموم، به حفظ تعادل زیستی محیط باغ، کاهش خسارت اقتصادی و تولید محصول سالم و باکیفیت کمک می‌کند. رعایت این اصول به‌ویژه در مدیریت آفات انار، نقش مهمی در افزایش ماندگاری و بازارپسندی محصول دارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان با اشاره به اجرای عملیات مبارزه با عوامل خسارت‌زا در باغ‌های انار استان گفت: این اقدامات با هدف کاهش خسارت‌های کمی و کیفی، حمایت از تولیدکنندگان، ارتقای سلامت محصول و حفظ ظرفیت تولید باغ‌های انار فارس دنبال می‌شود و تداوم همکاری باغداران با کارشناسان حفظ نباتات، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت برنامه‌های مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز دارد.