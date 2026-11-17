به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی درپی ارتحال ملکوتی آیت‌الله وحید خراسانی در پیامی نوشت: خبر رحلت مرجع عالی‌قدر و فقیه برجسته جهان اسلام و استاد عالی‌مقام، حضرت آیت‌الله‌العظمی شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، موجب اندوه و تأثر فراوان گردید. فقدان این عالم ربانی که عمر پربرکت خویش را در راه پاسداری از معارف اسلامی، تبیین و گسترش علوم اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و تربیت نسل‌های متوالی از عالمان و فقیهان سپری کرد، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و جامعه علمی و دینی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: آن فقیه نامدار، با برخورداری از مراتب والای علمی و سالیان متمادی تدریس و تحقیق در علوم اسلامی، به‌ویژه فقه و اصول، نقشی برجسته در غنای میراث علمی تشیع و پرورش اندیشه فقهی معاصر ایفا کرد. تلاش‌های علمی، خدمات دینی و آثار ماندگار ایشان، سرمایه‌ای ارزشمند برای حوزه‌های علمیه و پشتوانه‌ای گران‌سنگ برای استمرار حرکت علمی و اجتهادی در نسل‌های آینده خواهد بود. بی‌تردید، فقدان این عالم بزرگ، تنها از دست رفتن یک شخصیت علمی نیست، بلکه محروم شدن جامعه اسلامی از سرمایه‌ای عظیم از دانش، تجربه و معنویت است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، خاندان معزز، شاگردان و ارادتمندان آن فقیه وارسته و عموم مسلمانان، به‌ویژه پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، تسلیت گفت و تصریح کرد: از خداوند متعال مسئلت دارم که روح بلند آن عالم فرزانه را مشمول رحمت و رضوان خویش قرار دهد، درجات ایشان را در جوار پیامبر اکرم و اهل‌بیت طاهرین (علیهم‌السلام) متعالی گرداند و به بازماندگان و همه سوگواران به ویژه فرزندان گرامی ایشان، صبر و اجر عنایت فرماید.