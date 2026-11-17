به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از تولید و برداشت ۷۵۰ هزار تن سیب‌زمینی توسط کشاورزان همدانی در استان و مناطق همجوار خبر داد.

حمزه خانجانی‌افشار گفت: امسال ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته که تاکنون حدود ۵۰۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شده است.

وی افزود: کشاورزان همدانی در استان‌های همجوار نیز حدود ۲۵۰ هزار تن سیب‌زمینی برداشت کرده‌اند که با احتساب آن، مجموع برداشت محصول توسط کشاورزان همدانی به ۷۵۰ هزار تن می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید بر اینکه استان از نظر تأمین سیب‌زمینی با کمبودی مواجه نیست، گفت: میزان تولید و برداشت این محصول پاسخگوی نیاز بازار است.

خانجانی‌افشار درباره قیمت سیب‌زمینی نیز اظهار کرد: در حال حاضر قیمت این محصول درب سردخانه بین ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به جایگاه همدان در تولید سیب‌زمینی کشور، ظرفیت کشاورزان این استان را در تأمین و عرضه این محصول به بازار قابل توجه دانست.