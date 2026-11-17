به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ صادق خجسته گفت: خدمات اورژانس اجتماعی در سه بخش تلفن ۱۲۳، تیم‌های گشت سیار و مراکز مداخله در بحران‌های فردی و اجتماعی ارائه می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز ۱۳ هزار و ۴۳۶ تماس با خط ۱۲۳ ثبت شده است.

خجسته با اشاره به آمار خدمات سیار و مراکز مداخله در بحران گفت: تیم‌های سیار در سال ۱۴۰۴، ۱۵ هزار و ۱۱۹ مورد خدمت ارائه کردند که این آمار در سال جاری تاکنون به ۸ هزار و ۹۲۵ مورد رسیده است. همچنین مراکز مداخله در بحران در سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۷۱ مورد و در سال جاری ۶ هزار و ۹۱ مورد خدمت ثبت کرده‌اند.

رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی بهزیستی خوزستان با اشاره به مهم‌ترین دلایل تماس با اورژانس اجتماعی افزود: اختلافات خانوادگی حاد با ۶ هزار و ۵۰۸ مورد، اقدام به خودکشی با یک هزار و ۹۸۰ مورد، کودک‌آزاری با یک هزار و ۲۱۴ مورد و افکار خودکشی با یک هزار و ۹۶ مورد، بیشترین علت تماس‌ها در سال ۱۴۰۴ بوده‌اند.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۴ هزار و ۳۲۰ مورد تماس مربوط به اختلافات خانوادگی حاد، یک هزار و ۲۷۵ مورد مربوط به اقدام به خودکشی، ۸۴۳ مورد کودک‌آزاری و ۶۸۹ مورد مربوط به افکار خودکشی بوده است.

خجسته گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی را شامل افراد در معرض خودکشی، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، همسران آزاردیده، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی و افراد دارای اختلافات خانوادگی حاد عنوان کرد و بر ضرورت آگاه‌سازی جامعه درباره خدمات این مجموعه تأکید کرد.