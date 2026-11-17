به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در برنامه آشنایی دانش آموزان با خطرات مقاومت به آنتی بیوتیکی که به همت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و در مدرسه «شهید وحیدنیا» شهر ایلام برگزار شد؛ دانش آموزان با خطرات مصرف خودسرانه و نادرست دارو‌ها و پدیده خطرناک مقاومت میکروبی آشنا شدند.

هدف از اجرای این طرح؛ فرهنگ‌سازی از سنین پایه اعلام شده است؛ تا نسل آینده با خطرات مقاومت آنتی‌بیوتیکی و ضرورت مصرف منطقی دارو بیشتر آشنا شوند.