مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرچک موفق شدند پس از انجام تحقیقات گسترده اطلاعاتی و فنی، قاتلی را که پس از ارتکاب جنایت به‌صورت فراری متواری شده بود، طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ قاسم‌پور گفت: در پی وقوع یک فقره قتل و متواری شدن عامل جنایت، شناسایی و دستگیری متهم به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرچک قرار گرفت.

وی افزود: قاتل پس از انجام قتل از محل متواری به طوری که هیچگونه ردپایی از خود در راستای دستگیری بجا نگذاشته بود که کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرچک با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی، تخصصی و تحقیقات گسترده پلیسی، موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه، قاتل فراری را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک با اشاره به انتقال متهم به پلیس آگاهی و تشکیل پرونده قضایی خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ قاسم‌پور در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با مجرمان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، تصریح کرد: پلیس با تمام توان برای تأمین امنیت شهروندان تلاش می‌کند و هیچ مجرمی نمی‌تواند از چنگال قانون فرار کند.