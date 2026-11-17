با ورود سران و مقام‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه موسوم به اپک به شهر شنژن در جنوب چین، این شهر خود را برای میزبانی سی‌وسومین نشست سران این سازمان آماده می‌کند؛ نشستی که علاوه بر دستورکار‌های اقتصادی و تجاری، به دلیل تحولات سیاسی و دیپلماتیک بین‌المللی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از چین، پکن در این اجلاس به دنبال پیشبرد چارچوب همکاری در زمینه دیجیتالی‌سازی تجارت و اقتصاد سبز است. تعامل‌پذیری، نوآوری و همکاری سه اولویت اصلی اجلاس امسال اعلام شده است.

لی چنگ‌گانگ، نماینده تجاری بین‌المللی چین و معاون وزیر تجارت، با اشاره به اهداف این نشست گفت: چین در این اجلاس چارچوب همکاری در زمینه دیجیتالی‌سازی تجارت و اقتصاد سبز را دنبال می‌کند و تمرکز گردهمایی امسال بر سه اولویت تعامل‌پذیری، نوآوری و همکاری خواهد بود.

اما آنچه اجلاس شنژن را فراتر از یک گردهمایی اقتصادی و تجاری قرار داده، برنامه برگزاری نشست سه‌جانبه سران چین، روسیه و آمریکاست؛ دیداری که قرار است روز پنجشنبه و در حاشیه این اجلاس برگزار شود و نخستین ملاقات حضوری سران سه کشور در قالب چنین نشستی در تاریخ خواهد بود.

مقام‌های چینی این دیدار را دارای اهمیت پیشگامانه توصیف کرده‌اند. اگر چه هنوز دستورکار رسمی این نشست اعلام نشده، اما نفس برگزاری آن در شرایط پرتنش کنونی جهان، حامل پیام‌های سیاسی مهمی است.

رامون کالدوچ، تحلیلگر اسپانیایی، معتقد است این تحول برای منطقه آسیا و اقیانوسیه می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در رویکرد سیاست خارجی آمریکا باشد. ترامپ که با جنگ تعرفه‌ای علیه چین و افزایش فشار بر روسیه وارد کاخ سفید شد، اکنون در شرایطی قرار گرفته که پیامد‌های جنگ با ایران و بحران‌های بین‌المللی نیز بر سیاست خارجی واشنگتن سنگینی می‌کند و ناگزیر به نشستن پشت میز گفت‌و‌گو با رهبران پکن و مسکو شده است؛ دو قدرتی که روابط نزدیکی با تهران دارند.

ولادیمیر پادالکو، معاون رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه، نیز با اشاره به اهمیت این نشست گفت: این جلسه در شنژن بسیار به‌موقع است، زیرا جهان در دوره‌ای از آشفتگی قرار دارد. این نشست دستاوردی برای چین و یک پیروزی برای روسیه است.

از این منظر، اجلاس شنژن را می‌توان صحنه‌ای فراتر از همکاری‌های اقتصادی و تجاری دانست؛ صحنه‌ای که در آن چین موفق شده است با فراهم کردن بستر گفت‌وگوی سه قدرت بزرگ، جایگاه دیپلماتیک خود را تقویت کند و روسیه نیز فرصتی برای خروج از فضای فشار و انزوای سیاسی و حضور در سطح بالای دیپلماسی بین‌المللی به دست آورده است.

در مقابل، برای دونالد ترامپ، برگزاری چنین نشستی با رهبرانی که پیش‌تر با سیاست فشار و تقابل در برابر آنها موضع گرفته بود، می‌تواند نشانه‌ای از محدودیت راهبرد فشار حداکثری و ضرورت بازگشت به دیپلماسی باشد. از همین رو، اگرچه نمی‌توان این دیدار را پذیرش رسمی شکست سیاست‌های آمریکا دانست، اما می‌توان آن را نشانه‌ای از تغییر در موازنه قدرت و آشکار شدن محدودیت‌های یک‌جانبه‌گرایی واشنگتن ارزیابی کرد.

نشست سه‌جانبه سران چین، روسیه و آمریکا روز پنجشنبه در شنژن برگزار می‌شود؛ نشستی که نتیجه آن هرچه باشد، میزبانی و شکل‌گیری آن به‌خودی‌خود یک دستاورد دیپلماتیک برای پکن، فرصتی راهبردی برای مسکو و چالشی سیاسی برای ترامپ به شمار می‌رود.