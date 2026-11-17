به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه با تشریح آخرین وضع تأمین و توزیع سوخت، ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی، مدیریت مصرف و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی اعلام کرد: با اجرای طرح سامان‌دهی و جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها از ابتدای آبان، رشد مثبت ۸ درصدی مصرف بنزین متوقف وکاهش ۱۴درصدی مصرف بنزین ثبت شده است.

احمد مجرد با اشاره به اینکه سوخت‌رسانی در استان را دو منطقه ارومیه و میاندوآب مدیریت می کنند بیان کرد: آذربایجان غربی از لحاظ مصرف حامل‌های انرژی جایگاه یازدهم در کشور را دارد که ۳.۲ درصد از مصرف کل بنزین و ۴.۳ درصد از کل نفت‌گاز مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین، مصرف روزانه بنزین در کل استان به‌صورت میانگین به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر می‌رسد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه با اشاره به ضریب بالای خودرو به نسبت جمعیت در این شهر، گفت: ارومیه پس از تهران، دومین شهر کشور از نظر سرانه خودرو به جمعیت به شمار می‌رود. تا پیش از آبان، مصرف بنزین در این استان با رشد ماهانه حدود ۸ درصد همراه بود و سهم استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها به‌صورت میانگین ۳۵ درصد بود که سبب ایجاد صف، نارضایتی و سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شد.

مجرد با بیان اینکه همگام با سیاست‌های کلان، طرح سامان‌دهی و جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها از اول آبان در این منطقه اجرایی شده است، افزود: در پی اجرای این طرح و تخصیص ۵۰ لیتر سهمیه مکمل به کارت‌های شخصی، رشد مثبت ۸ درصدی مصرف بنزین متوقف و سبب شد مصرف بنزین در منطقه در این مدت 14 درصد کاهش یابد و هم‌زمان با این کاهش، مصرف سی‌ان‌جی ۱۶ درصد افزایش یافت که حاکی از هدایت بار مصرف به‌سمت سوخت پاک سی‌ان‌جی است.