مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت خوزستان از عبور موارد ابتلا به آنفلوآنزا از آستانه هشدار خبر داد و گفت: ۲۳ درصد نمونه‌های آزمایش‌شده در استان به این بیماری مبتلا بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همایون امیری با اشاره به آخرین وضعیت عفونت‌های حاد تنفسی گفت: در کشور ۹.۴ درصد مراجعان سرپایی به مراکز درمانی علائم شبه‌آنفلوآنزا و ۱۰.۶ درصد بیماران بستری علائم شدید تنفسی دارند.

وی افزود: از هفته نخست آبان، موارد مثبت آنفلوآنزا در کشور از آستانه هشدار عبور کرده و در هفته اخیر نسبت نمونه‌های مثبت این بیماری به ۲۶.۳ درصد رسیده است. همچنین ۸.۵ درصد نمونه‌ها از نظر ابتلا به کووید ۱۹ مثبت بوده‌اند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: در استان نیز روند ابتلا مشابه الگوی کشوری است و نسبت نمونه‌های مثبت کووید ۱۹ در هفته اخیر ۴ درصد گزارش شده است.

امیری بر رعایت آداب تنفسی و استفاده از ماسک، به‌ویژه برای سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای تأکید کرد و گفت: واکسیناسیون آنفلوآنزا برای گروه‌های در معرض خطر توصیه می‌شود.

وی همچنین توصیه کرد افراد دارای علائم شبه‌آنفلوآنزا تا زمان بهبودی از حضور در محل کار و مدرسه خودداری کنند.