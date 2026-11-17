به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نگهدار اولادحسین گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری افزون بر ۴ هزار تن وش پنبه از سطح مزارع جویم برداشت و روانه مراکز خرید شود.

او افزود: در سال جاری، هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت پنبه اختصاص یافته است که بیش از ۶۰ درصد آن به روش کشت مستقیم انجام شده است .

اولاد حسین با اشاره به ارقام پنبه کشت‌شده در شهرستان بیان کرد: حدود هشت رقم پنبه در مزارع جویم کشت شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ارقام گلستان، ساجدی، ماکسا، لیدر و ارمغان اشاره کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم بیان کرد: جویم از شهرستان‌های پیشرو استان فارس در زمینه کشت مکانیزه پنبه به شمار می‌رود.

او ادامه داد: عملیات برداشت پنبه تا پایان بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم در پایان بیان کرد: وش پنبه تولیدی شهرستان جویم به مراکز خرید و کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی در شهرستان‌های داراب، فسا و لارستان و همچنین قم و اشتهارد ارسال می‌شود.