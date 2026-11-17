به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم یادواره شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدای قهرمان، فرماندهان و دانشمندان جانفدای استان فارس و همچنین تبیین مظلومیت شهدای ورزشگاه لامرد برگزار شد.

در این مراسم امیر حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران و ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، اهالی فرهنگ و هنر حضور داشتند.