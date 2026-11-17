سخنگوی قوه قضائیه در پیامی، رحلت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی را تسلیت گفت و تأکید کرد: آن مرجع جلیل‌القدر، عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای معارف اسلامی، تبیین آموزه‌های ناب مکتب تشیع و تربیت نسل‌های متمادی از عالمان و فقیهان سپری کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در متن این پیام آمده است: رحلت عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، ضایعه‌ای سنگین و اندوه‌بار برای حوزه‌های علمیه، جامعه روحانیت و عموم ارادتمندان به ساحت علم و فقاهت است.

آن مرجع جلیل‌القدر از مفاخر برجسته جهان اسلام و از پاسداران مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) بودند که عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای معارف اسلامی، تبیین آموزه‌های ناب مکتب تشیع و تربیت نسل‌های متمادی از عالمان و فقیهان سپری کردند.

ژرفای اندیشه فقهی، مراتب والای علمی، اخلاص در بندگی و اهتمام کم‌نظیر آن عالم بزرگ به تعظیم شعائر الهی، به‌ویژه تکریم و ترویج فرهنگ فاطمی، از جلوه‌های ماندگار حیات پربرکت ایشان بود. بی‌تردید، آثار علمی، میراث معنوی و شاگردان برجسته آن فقیه فرزانه، همچنان چراغ راه حوزه‌های علمیه و رهروان مسیر فقاهت و معارف اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

اینجانب با ابراز تأثر و تأسف عمیق از فقدان این شخصیت عظیم‌الشأن، این مصیبت را به محضر حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، استادان و طلاب حوزه‌های علمیه، ملت شریف ایران و به‌ویژه بیت مکرم و بازماندگان، فرزندان و حضرت آیت‌الله لاریجانی، داماد آن مرجع فقید، تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت طاهرین ایشان، و برای تمامی داغدیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.