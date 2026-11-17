به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، در آیین اختتامیه سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان، با تأکید بر نقش کانون‌های فرهنگی و هنری در تربیت نسل فرهیخته گفت: تفکر انتقادی، فروتنی علمی، گفت‌و‌گو و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان دانشگاهی است.

وی با اشاره به تنوع فرهنگی ایران، پذیرش تفاوت‌ها و تقویت گفت‌و‌گو را زمینه‌ساز همبستگی اجتماعی دانست و بر ضرورت به‌کارگیری دانش دانشگاهی برای حل مسائل جامعه تأکید کرد.