استاندار اردبیل در نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد با اشاره به حضور ۴۰۰ تشکل دارای مجوز در استان، این مجموعه‌ها را سرمایه‌های ارزشمند و بال‌های دولت در مسیر حل مسائل اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، امامی یگانه بر ضرورت تفکیک نقش میان رسانه‌ها، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و مدیران دستگاه‌های اجرایی را به ایفای نقش تسهیل‌گر در مسیر فعالیت این تشکل‌ها فراخواند.

وی با تاکید بر رویکرد محله‌محوری، از برنامه‌های دولت برای حمایت از فعالیت‌های مستقل و تخصصی این سازمان‌ها و آماده بودن «خانه تشکل‌های مردم‌نهاد» در استان خبر داد.