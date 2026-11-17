به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در پی اجرای تعمیرات اساسی در بلوار نبوت، آب برخی مناطق ارومیه چهارشنبه‌شب با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.

روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه اعلام کرد: آب مناطق بلوار نبوت، امامت، خیابان اصغری، دیانت و فرعی‌های منشعب، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد پنجشنبه، دچار قطعی و یا افت فشار خواهد شد.

از شهروندان این مناطق درخواست شده است برای تأمین نیاز‌های ضروری، آب مورد نیاز خود را ذخیره کنند.