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در پی اجرای تعمیرات اساسی در بلوار نبوت، آب برخی مناطق ارومیه چهارشنبهشب با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در پی اجرای تعمیرات اساسی در بلوار نبوت، آب برخی مناطق ارومیه چهارشنبهشب با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.
روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه اعلام کرد: آب مناطق بلوار نبوت، امامت، خیابان اصغری، دیانت و فرعیهای منشعب، روز چهارشنبه ۲۷ آبانماه از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد پنجشنبه، دچار قطعی و یا افت فشار خواهد شد.
از شهروندان این مناطق درخواست شده است برای تأمین نیازهای ضروری، آب مورد نیاز خود را ذخیره کنند.