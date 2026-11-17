به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، هویت شهید عبدالرحیم مرادی پس از ۳۹ سال با آزمایش «دی ان‌ ای» مشخص شد.

عبدالرحیم مرادی متولد یکی از روستا‌های شهرستان کازرون سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی سومار به شهادت رسید.

پیکر این شهید ۱۵ بهمن سال ۱۳۸۹ تفحص و با عنوان شهید گمنام در بوستان شهر تایباد خراسان رضوی خاکسپاری شد.

خبر شناسایی شهید، صبح امروز با حضور جانشین نیروی زمینی ارتش، در منزل شهید به مادر و خانواده وی اطلاع داده شد.