به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان بختگان گفت: این کاروان متشکل از ۴۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس عازم استان خوزستان شدند.

سرهنگ رضوی افزود: این کاروان در مدت سه روز از مناطق عملیاتی آبادان، خرمشهر، هویزه، سوسنگرد، شلمچه، و اروند کنار بازدید می‌کنند و از نزدیک با ایثارگری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس آشنا می‌شوند.