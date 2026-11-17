معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، از برنامه‌ریزی برای تبدیل پایانه مرزی نوردوز به مهمترین و پرترددترین مرز تجاری زمینی ایران تا یک سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، پورمحمدی امروز در نشست بررسی راهکار‌های بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش و جابه‌جایی کالا در پایانه مرزی گفت: در سفر اخیر هیئت ایرانی به ارمنستان برای شرکت در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان، رایزنی‌های خوبی درخصوص پایانه مرزی نوردوز صورت گرفته و نیاز‌ها و درخواست‌های طرف ارمنی در این باره، شناسایی و دریافت شده است.

وی با بیان اهمیت پایانه مرزی نوردوز در شرایط کنونی کشور برای کاهش اثرات تحریم و محاصره ظالمانه تحمیل شده به کشورمان، اظهار کرد: پایانه مرزی نوردوز، نقش راهبردی در توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور و نقش مهمی در تسهیل جریان عبور کالا و ارتقای تعاملات اقتصادی با کشور‌های همسایه دارد.

پورمحمدی افزود: هر اقدامی برای تبدیل پایانه مرزی نوردوز به مهم‌ترین و پرترددترین مرز تجاری زمینی ایران تا یک سال آینده، نیاز به هماهنگی، همدلی و انعطاف‌پذیری بین دستگاهی دارد که در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته است.

در ادامه این نشست گزارش «ساماندهی پایانه مرزی نوردوز» توسط «سعید جغتایی»، رئیس امور حمل و نقل، عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه شد و حاضران به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و تصمیم‌های لازم به تفکیک هر دستگاه، گرفته شد.

همچنین مدیران ارشد استان آذربایجان شرقی و نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی حضور داشتند.

مرز نوردوز در شهرستان جلفا به عنوان تنها گذرگاه زمینی مشترک ایران و جمهوری ارمنستان، یکی از مهم‌ترین کانون‌های تجارت خارجی آذربایجان شرقی و دروازه ارتباط اقتصادی کشور با قفقاز، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بازار‌های اروپایی به شمار می‌رود.

بر اساس آمار‌های منتشرشده، گمرک نوردوز در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ بیش از یک میلیون و ۲۷۴ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۸۰ میلیون دلار صادر کرده که از نظر وزنی ۹۰ درصد و از نظر ارزش دلاری ۷۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است؛ همچنین ۴۶۰ هزار تن کالای صادراتی سایر گمرکات کشور به ارزش ۲۵۳ میلیون دلار از این مرز عبور کرده و حجم ترانزیت خارجی آن نیز به ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

اهمیت این گذرگاه امسال نیز با تداوم رشد تردد ناوگان باری نمایان شده به‌طوری‌ که در هفت ماهه نخست این سال بیش از ۸۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه وسیله نقلیه سنگین باری از پایانه مرزی نوردوز تردد کرده‌اند.