مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان بر ثبت رسمی معاملات املاک دارای اسناد سبزرنگ و رعایت الزامات قانونی در نقل‌وانتقال این املاک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ زمان خوب گفت: از سوم تیرماه ۱۴۰۳، اسناد مالکیتی که پس از این تاریخ صادر یا تعویض شده و به رنگ سبز هستند، مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شده‌اند.

وی افزود: تنظیم قولنامه یا مبایعه‌نامه عادی برای نقل‌وانتقال این املاک جایگزین ثبت رسمی معامله نمی‌شود و دعاوی ناشی از معاملات ثبت‌نشده، مطابق مقررات قانون، در مراجع قضایی قابل استماع نیست.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به روش‌های قانونی ثبت معاملات ادامه داد: شهروندان می‌توانند از سه مسیر مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، ثبت پیش‌نویس قرارداد از طریق مشاوران املاک و تنظیم قرارداد یکسان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام کنند.

زمان خوب توضیح داد: در مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، امکان تنظیم سند انتقال قطعی یا قولنامه رسمی و تعهد به بیع متناسب با شرایط معامله وجود دارد. همچنین در روش ثبت پیش‌نویس از طریق مشاوران املاک، طرفین حداکثر پنج روز فرصت دارند برای تکمیل مراحل قانونی به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: پیش‌نویس قرارداد به معنای ثبت نهایی معامله نیست و شهروندان باید پیش از تکمیل مراحل قانونی از پرداخت وجه یا مبادله اسناد مربوط به انتقال خودداری کنند.

عضو شورای قضائی استان خوزستان درباره قراردادهای یکسان نیز گفت: پس از ثبت این قراردادها در سامانه، طرفین حداکثر سه ماه فرصت دارند برای بررسی مفاد قرارداد، انجام استعلام‌های قانونی و ثبت نهایی معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت تعرفه‌های قانونی در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد و گفت: دریافت وجوه مربوط به تنظیم اسناد باید بر اساس تعرفه‌های مصوب و محاسبات سامانه ثبت الکترونیک اسناد باشد و مطالبه هرگونه وجه خارج از چارچوب قانونی مجاز نیست.

وی افزود: دریافت حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب یا مطالبه مبالغ اضافی با عناوینی مانند تسریع در انجام کار، هزینه بایگانی، تایپ و خدمات اداری پیش‌بینی‌نشده، تخلف محسوب می‌شود.

زمان خوب در پایان از شهروندان خواست با آگاهی از الزامات قانونی و انتخاب مسیرهای رسمی ثبت معاملات، از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی جلوگیری کنند.