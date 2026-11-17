به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهر گفت: همزمان با گرامی‌داشت سی و چهارمین دوره هفته کتاب و جمهوری اسلامی ایران در مراسمی با حضور جمعی از نویسندگان، شاعران و ادب دوستان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهر ، از چهار کتاب به نویسندگی چهار نویسنده این شهرستان رونمایی شد.

زهرا میرزایی افزود: کتاب بغض عشق مجموعه اشعار عاطفه ماندنی‌پور از شهر وراوی و سه کتاب روش‌های پژوهشی در علوم انسانی، برنامه‌ریزی در آموزش و پرورش،فناوری آموزشی و تدریس کاربرد هوش مصنوعی در یادگیری فعال به نویسندگی دکتر طاهره قنبری از شهر اسیر شهرستان مهر از جمله کتاب‌هایی بود که در این مراسم رونمایی شد.