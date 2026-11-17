به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان؛ ۲۶ آبان ۵۹، در حالی که نیرو‌های عراقی سوسنگرد را در محاصره داشتند و خطر سقوط این شهر و سپس اهواز را تهدید می‌کرد، رزمندگان استان همدان به همراه دیگر نیرو‌های مردمی و ارتش، حماسه‌ای ماندگار در شکستن محاصره آفریدند.

در روز‌های سخت آبان ۵۹، سوسنگرد به علت موقعیت مهمش، به کانون مقاومت تبدیل شده بود.

رزمندگان استان همدان در قالب سه گروه، برای شکستن محاصره سوسنگرد سازماندهی و اعزام شدند.

این رزمندگان با آموزش‌های اولیه، وارد نبردی نابرابر شدند و در شرایطی که شهر در محاصره تانک‌ها بود در کنار مدافعان شهر ایستادگی کردند.

رزمندگان از نظر مهمات و تدارکات در تنگنای شدید قرار داشتند، اما با ایمانی راسخ در برابر دشمن تا بن دندان مسلح به برتری رسیدند.

سرانجام در بامداد ۲۶ آبان ۵۹، با فرمان تاریخی امام خمینی (ره) برای آزادسازی سوسنگرد، عملیات با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه، آغاز و در ساعت ۱۴:۳۰ محاصره شکسته شد.