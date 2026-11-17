دانشگاه قرآن و حدیث حرم عبدالعظیم (ع) با برگزاری نشست علمی و تجلیل از خانواده شهید دکتر لاریجانی، از انتشار یادنامه چهلمین روز عروج ایشان با عنوان «کتاب بنده خدا» رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت روز کتاب، دانشگاه قرآن و حدیث حرم عبدالعظیم حسنی (ع) با برگزاری نشست علمی و تجلیل از خانواده شهید دکتر لاریجانی، از انتشار یادنامه چهلمین روز عروج ایشان با عنوان «کتاب بنده خدا» رونمایی کرد.

این مراسم به مناسبت روز کتاب با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و خانواده معظم شهید دکتر لاریجانی در تالار شیخ مفید دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد. در این نشست، از کتاب «بنده خدا» که با موضوع بررسی ابعاد شخصیتی، علمی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی شهید دکتر لاریجانی به قلم دکتر رسول جعفریان و حجت‌الاسلام محمد مهدی معراجی تهیه شده است، رونمایی شد.

آزاده عباسی، مدیر پژوهش و کتابخانه دانشگاه بر اهمیت تجلیل از خانواده شهدا و انتشار این یادنامه تأکید کرد و گفت: این نشست با هدف پاسداشت جایگاه علمی و فرهنگی شهید دکتر لاریجانی و معرفی ابعاد مختلف زندگی ایشان به دانش‌پژوهان برگزار شد.