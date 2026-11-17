سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص اعلام نتیجۀ آزمون کتبی دفتریاری دفتر اسناد رسمی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون کتبی دفتریاری دفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ برگزار شد، می‌رساند؛ کارنامه نتیجه آزمون کتبی مذکور در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

پذیرفته‌شدگان پس از مشاهدۀ کارنامه و در صورت قبولی در آزمون، به نکات زیر توجه کنند:

۱- مراحل و نحوۀ انجام تشکیل پرونده برای پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق تارنمای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی:www.ssaa.ir اعلام خواهد شد.

۲- قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای طی نمودن سایر مراحل از جمله استعلامات و اختبار بوده و قبول قطعی تلقی نمی‌شود.