مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان : طرح مدیریت خرید نان با هدف جلوگیری از خریدهای غیرمتعارف و انحراف آرد یارانه‌ای اجرا می‌شود و محدودیتی برای تأمین نان مورد نیاز خانوارها ایجاد نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امید جهان‌نژادیان گفت: این طرح یک برنامه ملی است که با هدف ساماندهی مصرف آرد یارانه‌ای، شناسایی خریدهای غیرمتعارف و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: الگوی مصرف در این طرح بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه طی دو سال گذشته تعیین شده و تفاوت میزان مصرف در مناطق شهری و روستایی نیز در آن لحاظ شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به نحوه محاسبه سهمیه خانوارهاادامه داد: سرانه مصرف ماهانه آرد برای هر نفر ۸ کیلوگرم در نظر گرفته شده که با احتساب ضریب هفت‌برابری، میزان آرد یارانه‌ای قابل محاسبه برای هر نفر به ۵۶ کیلوگرم می‌رسد و مصرف بیش از این الگو با نرخ آزاد محاسبه می‌شود.

جهان‌نژادیان گفت: مبنای محاسبه سهمیه، سرپرست خانوار است و خرید نان توسط اعضای خانواده نیز به‌صورت مجموع مصرف خانوار محاسبه می‌شود.

وی دامداری‌ها، واحدهای صنعتی و تولیدی، سوپرمارکت‌ها و سایر واحدهای صنفی و تجاری را از گروه‌های مشمول مدیریت خرید برشمرد و گفت: تأمین نیاز این واحدها باید از مسیرهای تعیین‌شده و متناسب با نوع فعالیت آنها انجام شود تا سهمیه نان خانوارها صرف مصارف تجاری نشود.

جهان‌نژادیان هدف دیگر این طرح را جلوگیری از خرید عمده نان یارانه‌ای و عرضه مجدد آن با قیمت بالاتر در بازار عنوان کرد.

وی با اشاره به ظرفیت تأمین آرد در استان افزود: ۱۸ کارخانه آرد در خوزستان فعال هستند و آرد مورد نیاز نانوایی‌های سهمیه‌بگیر، روستاییان و عشایر را تأمین می‌کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان در پایان از شهروندان خواست کارت بانکی خود را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند و اخبار مربوط به اجرای طرح را از مراجع رسمی دنبال کنند.

وی تأکید کرد: اجرای طرح مدیریت خرید نان به معنای محدودیت در خرید روزانه مردم نیست و شهروندان برای تأمین نان مصرفی خانوار خود با محدودیتی مواجه نخواهند شد.