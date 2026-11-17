جدول پخش برنامه‌های تلویزیونی شبکه‌های ورزش و مستند، امشب میزبان یک دیدار مهم ورزشی و یک مستند است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های بسکتبال یورولیگ ۲۷-۲۰۲۶، امشب (سه‌شنبه) از ساعت ۲۱:۳۰، دیدار حساس دو تیم فنرباغچه و لیون را با گزارشگری محمدحسن واحد و در قالب برنامه «مثبت ورزش» به صورت زنده پوشش می‌دهد.

در این دوره از رقابت‌ها ۲۰ تیم به صورت دوره‌ای با یکدیگر رقابت می‌کنند که در پایان ۶ تیم برتر به مرحله حذفی صعود خواهند کرد.

همچنین شبکه مستند امشب ساعت ۲۱، مستند «و، اما نامبرده» را با نگاهی به زندگی و فعالیت‌های استاد محمدحسین اسلام‌پناه، مشهور به «صحاف کرمانی»، روی آنتن می‌برد.

اثری که به روایت ابعاد گوناگون زندگی این چهره فرهنگی می‌پردازد و بازپخش آن نیز فردا ساعت ۱۰ پخش خواهد شد.