مدیرعامل شرکت ملی پست، با اشاره به ظرفیت‌های مشترک شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال، بهره‌گیری از توانمندی‌های دو مجموعه را زمینه‌ای برای توسعه خدمات هوشمند و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محور‌های همکاری مشترک شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال کشور که در همایش سراسری مدیران شبکه پستی کشور تشریح شد، با رویکرد احراز هویت استنادپذیر مکانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیرساختی و اطلاعاتی دو مجموعه، توسعه خدمات هوشمند و بهبود فرایند ارائه خدمات به شهروندان را دنبال می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ارسال شناسنامه‌های خام به ادارات ثبت احوال در سراسر کشور، تحویل کارت ملی هوشمند در محل سکونت شهروندان همراه با احراز هویت از طریق اثر انگشت و فعال‌سازی کارت، از جمله خدمات پیش‌بینی‌شده در چارچوب این همکاری است.

همچنین اتصال سامانه «پست‌یافته» به سازمان ثبت احوال کشور، یکی دیگر از محور‌های این همکاری به شمار می‌رود. با اجرای این طرح، مدارک هویتی مفقودشده پیش از صدور مدارک المثنی بررسی می‌شوند تا در صورت یافتن آنها، امکان شناسایی و پیگیری مدارک فراهم شود.

یکپارچه‌سازی داده‌ها و زیرساخت‌ها برای توسعه خدمات هوشمند

محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، با اشاره به ظرفیت‌های مشترک شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال، بهره‌گیری از توانمندی‌های دو مجموعه را زمینه‌ای برای توسعه خدمات هوشمند و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم دانست.

وی با تأکید بر اهمیت یکپارچه‌سازی داده‌ها و اتصال زیرساخت‌های دو دستگاه، اظهار کرد: ایجاد ارتباط منسجم میان سامانه‌ها و ظرفیت‌های اطلاعاتی شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات، تسهیل دسترسی شهروندان و افزایش کارآمدی فرایند‌های اجرایی منجر شود.

مدیرعامل شرکت ملی پست همچنین توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی را فرصتی برای استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود و ارائه خدمات ارزش‌آفرین به شهروندان ارزیابی کرد؛ رویکردی که با کاهش پراکندگی فرایند‌های خدمت‌رسانی و تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارائه خدمات هوشمندتر را فراهم می‌کند.

ثبت احوال آماده گسترش همکاری با شبکه پستی کشور

محمد جمالو، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز با اشاره به ظرفیت اطلاعاتی و داده‌ای دو مجموعه، بر ضرورت توسعه ارتباطات و بهره‌گیری از داده‌های تولیدشده در فرایند‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه داده‌های هر دو مجموعه در جریان فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی تولید می‌شوند و قابلیت تکمیل و توسعه مستمر دارند، افزود: با افزایش حجم داده‌ها و ایجاد انسجام بیشتر در ارتباط میان دو دستگاه، امکان استفاده مؤثرتر از این اطلاعات برای طراحی و ارائه خدمات متنوع‌تر و کارآمدتر به شهروندان فراهم خواهد شد.

جمالو همچنین استفاده از فناوری‌های نوین را یکی از زمینه‌های مهم برای گسترش خدمات مشترک دانست و با اعلام آمادگی سازمان ثبت احوال کشور برای همکاری همه‌جانبه با شرکت ملی پست، بر ظرفیت توسعه تعاملات دو مجموعه در مسیر هوشمندسازی خدمات تأکید کرد.

امکان بارگذاری اسناد هویتی در «کیف هویت من» فراهم شد

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات هویتی هوشمند اشاره کرد و گفت: امکان بارگذاری اسناد هویتی در سامانه «کیف هویت من» فراهم شده است و اجرای این خدمت در انتظار ابلاغ رئیس‌جمهور قرار دارد.

توسعه این قابلیت در کنار همکاری‌های مشترک شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال، از جمله اقدامات مرتبط با گسترش خدمات هوشمند هویتی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات و اطلاعات مورد نیاز در این حوزه به شمار می‌رود.