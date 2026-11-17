به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در متن پیام جامعه روحانیت شیراز آمده است:

رحلت این عالم ربانی، ثلمه‌ای بزرگ در پیکره علمی حوزه‌های شیعه و ضایعه‌ای سنگین برای جهان اسلام است، اما آثار علمی، شاگردان تربیت‌یافته و میراث معنوی ایشان، چراغی فروزان در مسیر طالبان علم و معرفت خواهد بود.

ارتحال ملکوتی مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، فقیه ژرف‌اندیش و استاد کم‌نظیر حوزه‌های علمیه، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة)، موجب اندوه عمیق و تاثر فراوان در حوزه‌های علمیه و ارادتمندان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) گردید.

آن فقیه وارسته، عمر شریف خویش را در راه اعتلای کلمه حق، پاسداری از شریعت نبوی و تبیین معارف نورانی قرآن و عترت سپری کرد.

سالیان متمادی حضور در ساحت علم و اجتهاد، تحقیق در مبانی فقه و اصول، تدریس و پرورش شاگردان و خدمت به مکتب اهل‌بیت (ع)، برگ‌هایی درخشان از دفتر پربرکت حیات علمی و معنوی ایشان است؛ حیاتی که بر مدار علم، تقوا، اخلاص و اهتمام به میراث گران‌سنگ فقاهت شیعه سامان یافت.

جلسات درس آن استاد بزرگ، مدرسه‌ای برای ژرف‌اندیشی، دقت در استنباط، استواری در مبانی و انس با ادله شرعی بود؛ ایشان با تلاشی پیوسته و مجاهدتی علمی، نسل‌هایی از فضلا و محققان را به آموختن دقیق فقه و اصول و پاسداری از حریم شریعت فراخواند و آثار علمی و شاگردان فرهیخته‌ای که از محضر ایشان بهره بردند، یادگار‌هایی ماندگار از آن عمر پربرکت و سرمایه‌ای گران‌قدر برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع خواهد بود.

از ویژگی‌های برجسته آن فقید سعید، پیوند استوار میان دانش و بندگی، اهتمام به تهذیب نفس در کنار تحصیل علم، و ارادت عمیق و صادقانه به خاندان عصمت و طهارت (ع) بود؛ نام و یاد اهل‌بیت (ع) در بیان و سیره ایشان جایگاهی ویژه داشت و محبت به آن انوار مقدس، نه صرفا اظهار زبانی، بلکه روحی جاری در مسیر علمی و معنوی ایشان بود و این ارادت، همراه با پاسداشت شان فقاهت و حرمت دانش، از خصال ماندگاری است که در خاطر شاگردان و دوستداران آن بزرگوار باقی خواهد ماند.

بی‌تردید، جایگاه آن عالم خستگی‌ناپذیر در تاریخ فقاهت و اندیشه دینی، با گذر زمان روشن‌تر و نقش خدمات ماندگارش در پاسداری از معارف اهل‌بیت (ع) آشکارتر خواهد شد.

این مصیبت جانکاه را به محضر حضرت بقیةالله الأعظم (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های مقدس علمیه، بیت مکرم و معزای آن مرحوم، شاگردان، ارادتمندان و عموم مؤمنان تسلیت عرض می‌کنیم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه، مغفرت و علو درجات و برای بازماندگان و داغ‌دیدگان، صبر جمیل، اجر جزیل و سکینه قلب مسئلت داریم؛ خداوند متعال روح پاکش را با ارواح طیبه انبیا و اولیای الهی، به‌ویژه حضرات معصومین (ع)، محشور فرماید و حوزه‌های علمیه را از برکات علمی و معنوی آن فقید محروم نسازد.