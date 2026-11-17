با راه‌اندازی پایانه صادراتی انار ساوه، خریداران داخلی و خارجی به ارقام مختلف دسترسی یافته و رشد صادرات از ۵۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: نبود پایانه صادراتی، مهم‌ترین مانع توسعه صادرات انار استان است و راه‌اندازی آن می‌تواند دست دلالان را کوتاه و سهم باغداران از بازار‌های صادراتی را بیشتر کند.

احمد اسدی افزود: انار ساوه نگین سرخ باغ‌های ایران است و از ظرفیت بالایی برای حضور در بازار‌های جهانی برخوردار است؛ اما نبود پایانه صادراتی مناسب، توسعه صادرات این محصول را با مشکل مواجه کرده است.

او افزود: سال گذشته تنها حدود ۵۰۰ تن انار از استان مرکزی صادر شد و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۵۰ هزار تن انار از باغ‌های استان برداشت شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای احداث پایانه صادراتی انار گفت: زمین مورد نیاز انتخاب شده و مجوز‌های لازم نیز اخذ شده است، اما مجوز ساخت‌وساز و آغاز عملیات اجرایی هنوز صادر نشده است.

اسدی ابراز داشت: طی سال‌های گذشته بار‌ها موضوع احداث این پایانه مطرح و حتی عملیات کلنگ‌زنی انجام شده، اما این طرح هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است.

او گفت: نبود پایانه مناسب برای سورت، بسته‌بندی و نگهداری محصول، موجب می‌شود باغدار پس از برداشت، ناچار به نگهداری نامناسب محصول شود و در نهایت بخشی از دسترنج او از بین برود یا با قیمت پایین‌تر به دلالان واگذار شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: با راه‌اندازی پایانه صادراتی، خریداران داخلی و خارجی می‌توانند در یک محل به ارقام مختلف انار دسترسی داشته باشند و باغداران نیز محصول خود را مستقیم‌تر به بازار عرضه کنند.

اسدی افزود: راه‌اندازی این پایانه می‌تواند با کاهش واسطه‌گری، افزایش ارزش افزوده و ایجاد دسترسی مستقیم به بازار‌های خارجی، زمینه افزایش صادرات انار استان مرکزی را فراهم کند.

اسدی این را هم گفت که اگر پایانه صادراتی انار در ساوه راه اندازی شود میزان صادرات این محصول از ۵۰۰ هزار دلار به ۱۰ میلیون دلار برسد.