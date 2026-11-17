وزیر دادگستری در دیدار با رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات ارمنستان بر توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی تأکید کرد و گفت: آمادگی داریم با انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک، زمینه حمایت از فعالان اقتصادی دو کشور را فراهم کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امین‌حسین رحیمی در این دیدار با اشاره به شرایط کشور و جنگ نظامی و اقتصادی تحمیل‌شده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران برخلاف قواعد و موازین بین‌المللی بوده و جرم تجاوز محسوب می‌شود؛ از طرفی در جریان این حملات، اماکن غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و آموزشی هدف قرار گرفتند.

رحیمی با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و یک مکان ورزشی در شهرستان لامرد افزود: در این حملات شمار زیادی از کودکان، نوجوانان، زنان و غیرنظامیان شهید شدند؛ اقداماتی که حتی با قواعد و موازین حاکم بر مخاصمات مسلحانه نیز در تعارض است و جنایت جنگی محسوب می‌شود.

وزیر دادگستری با اشاره به واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های بین‌المللی در قبال این حملات گفت: همبستگی و اتحاد مردم ایران در کنار دفاع مقتدرانه نیرو‌های مسلح، موجب ناکامی دشمنان در دستیابی به اهدافشان شد و آنان پس از آن، فشار‌های اقتصادی و محاصره دریایی علیه کشور را تشدید کردند؛ فشار‌هایی که حتی ورود دارو و اقلام ضروری را نیز با محدودیت مواجه کرده و رنج و مشکلات بیماران نیازمند دارو و تجهیزات درمانی را افزایش داده است که همه اینها جنایت جنگی است و در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی می‌بایست مورد تعقیب قرار گرفته و محکوم شود.

رحیمی با اشاره به موافقت‌نامه‌های منعقدشده میان ایران و ارمنستان در حوزه حقوقی و قضایی بر ضرورت پیگیری و اجرای کامل این توافقات تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همکاری‌های خود با ارمنستان را در زمینه‌های حقوقی و قضایی، حقوق شهروندی، حقوق بشر و تبادل تجربیات توسعه دهد.

رحیمی همچنین تسهیل فعالیت تجار، بازرگانان و کارآفرینان دو کشور را از زمینه‌های مهم همکاری برشمرد و اظهار داشت: در صورت نیاز، آمادگی داریم با انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک، زمینه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی دو کشور و تسهیل فعالیت‌های آنان را فراهم کنیم تا مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و ارمنستان نیز بیش از پیش توسعه یابد.

آرتور پوغوسیان، رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات جمهوری ارمنستان، نیز در این دیدار با اشاره به روابط سازنده ایران و ارمنستان در حوزه‌های حقوقی و قضایی، بر ضرورت تقویت و گسترش این مناسبات تأکید کرد. وی انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری برای پیگیری مسائل حقوقی دوجانبه و توسعه تعاملات در زمینه حقوق شهروندی و حقوق بشر را مورد تأکید قرار داد.