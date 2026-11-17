تیم استقلال قم با یک خرید بزرگ در بازار نقل‌وانتقالات، غلامرضا فرخی، قهرمان کشتی فرنگی ایران و دارنده دو مدال طلای جهان را به خدمت گرفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه استقلال قم در ادامه فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود در رشته کشتی فرنگی، موفق شد غلامرضا فرخی، یکی از چهره‌های مطرح این رشته را به خدمت بگیرد.

فرخی که سابقه کسب دو مدال طلای رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی را در کارنامه دارد، با پیوستن به استقلال قم، به جمع کشتی‌گیران این تیم اضافه شد تا یکی از مهم‌ترین خرید‌های آبی‌پوشان در فصل جدید لقب بگیرد.