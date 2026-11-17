رئیس جمهور از برنامه راهبردی دولت برای تقویت تاب‌آوری نظام تأمین غذا، فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی روستا‌ها و توسعه تولید کم‌هزینه، زودبازده و باکیفیت در سطح مزارع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای پزشکیان در نشست مشترک با رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کشاورزی کشور و رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که بیش از سه ساعت و نیم به طول انجامید، ضمن تشریح شرایط خاص کشور و ضرورت اتخاذ تدابیر متناسب با تهدید‌های اقتصادی و محدودیت‌های خارجی، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی، اجرایی و مردمی برای تضمین پایداری زنجیره تأمین غذا تأکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت صیانت از امنیت غذایی و پایداری معیشت مردم در شرایط ویژه کشور و تشدید فشار‌های اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از جنگ، از برنامه راهبردی دولت برای تقویت تاب‌آوری نظام تأمین غذا، فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی روستا‌ها و توسعه تولید کم‌هزینه، زودبازده و باکیفیت در سطح مزارع خبر داد و خواستار نقش‌آفرینی محوری دانشگاه‌های کشاورزی در تدوین نقشه راه جامع امنیت غذایی کشور شد.

آقای پزشکیان در ابتدای این نشست با اشاره به پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی جنگ و فشار‌های فزاینده تحریمی اظهار داشت: در هیچ جنگی توسعه امکان‌پذیر نیست و حاصل جنگ، جز خرابی، رکود و تورم برای طرف‌های درگیر، دستاوردی نخواهد بود؛ با این حال، به لطف خداوند و با همراهی و مشارکت مردم توانسته‌ایم شرایط کشور را مدیریت کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دغدغه اصلی دولت، تأمین معیشت مردم و کاهش فشار‌های اقتصادی بر خانوارهاست، تصریح کرد: دغدغه بنده بیش از هر چیز معیشت مردم است؛ چرا که اگر نتوانیم معیشت مردم را تأمین کنیم، در پیشگاه خداوند مسئول خواهیم بود. می‌دانم مردم با مشکلاتی مواجه هستند و شبانه‌روز برای حل این مشکلات تلاش می‌کنم. تمام توان و ظرفیت دولت را برای بهبود شرایط زندگی مردم به کار گرفته‌ایم و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.

آقای پزشکیان با اشاره به تلاش دشمنان برای آسیب‌زدن به اقتصاد کشور و تحت فشار قرار دادن معیشت مردم از طریق تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها، اظهار داشت: در مقابل این فشارها، دولت برنامه‌ای راهبردی برای تقویت امنیت غذایی کشور در دستور کار دارد که اساس آن، اتکا به ظرفیت‌های عظیم داخلی، فعال‌سازی توان تولیدی روستا‌ها و انتقال محوریت برنامه‌ریزی و تولید به سطح مزرعه است.

رئیس‌جمهور افزود: هدف این است که با بهره‌گیری از الگو‌های موفق جهانی و متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های بومی هر منطقه، زمینه توسعه واحد‌های تولیدی کوچک‌مقیاس، گلخانه‌های کم‌هزینه، زودبازده و پربازده در روستا‌های کشور فراهم شود تا بتوانیم سبدی متنوع از محصولات غذایی مورد نیاز مردم را با کیفیت مناسب، سرعت بیشتر و هزینه کمتر تولید و تأمین کنیم.

آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای علمی، منطقه‌محور و مبتنی بر مزیت‌های نسبی هر استان، تصریح کرد: دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کشاورزی باید در این زمینه نقش محوری ایفا کنند. ضروری است در هر استان، ظرفیت‌های تولیدی، محصولات سازگار با اقلیم، منابع آب و خاک، الزامات فنی و اقتصادی تولید و همچنین بازار‌های هدف، مسیر‌های توزیع و امکان فروش محصولات به‌صورت دقیق احصا و بررسی شود.

رئیس‌جمهور از رؤسای دانشکده‌ها و متخصصان کشاورزی خواست برنامه‌ها، پیشنهاد‌ها و مطالعات کارشناسی خود را برای تکمیل این طرح ارائه کنند تا بر مبنای آن، نقشه راه اجرایی و متناسب با ویژگی‌های اقلیمی، ظرفیت‌های تولیدی و اقتضائات اقتصادی مناطق مختلف کشور تدوین شود؛ نقشه راهی که تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش، از تأمین نهاده و تولید تا فرآوری، نگهداری، توزیع و عرضه محصول به مصرف‌کننده را در بر بگیرد.

آقای پزشکیان با اشاره به آثار چندبعدی اجرای این برنامه اظهار داشت: تحقق این طرح علاوه بر تقویت امنیت غذایی و افزایش ظرفیت تولید داخلی، زمینه اشتغال‌زایی پایدار در مناطق روستایی، توانمندسازی جوامع محلی، افزایش درآمد خانوار‌های روستایی، جلوگیری از مهاجرت به شهر‌ها و حاشیه‌نشینی و حتی فراهم شدن زمینه مهاجرت معکوس به روستا‌ها را ایجاد خواهد کرد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه با مشارکت مردم، برنامه‌ریزی علمی دانشگاه‌ها و پشتیبانی و حمایت دولت امکان‌پذیر است، افزود: باید از ظرفیت‌های موجود در روستا‌ها و توانمندی مردم برای ایجاد واحد‌های تولیدی متناسب با نیاز‌های هر منطقه استفاده کنیم و زمینه حضور مؤثر دانش و فناوری را در عرصه واقعی تولید فراهم آوریم.

آقای پزشکیان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، از جمله فناوری پلاسما و کاربرد‌های آن در تکثیر و بهبود بذر، اظهار داشت: سازمان انرژی اتمی می‌تواند ظرفیت‌های صنعت پلاسما را در کنار عرصه‌های کشاورزی قرار دهد و شما نیز باید علم و دانش را به مزرعه بیاورید. عمیقاً معتقدم اگر علم و دانشگاه وارد میدان اجرا شوند، می‌توانیم کشور را با موفقیت از شرایط دشوار کنونی عبور دهیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت بازتعریف مأموریت‌های اجرایی دانشگاه‌های کشاورزی و بهره‌برداری اقتصادی و مولد از دارایی‌های موجود این مراکز، خواستار فعال‌سازی اراضی و ظرفیت‌های بلااستفاده دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کشاورزی شد.

آقای پزشکیان تصریح کرد: دانشکده‌های کشاورزی باید برای بهره‌ور کردن دارایی‌های خود، اراضی بلااستفاده و ظرفیت‌های موجود را به عرصه تولید تبدیل کنند، کشت و کار را آغاز کنند و آموزش دانشجویان را از محیط صرفاً نظری کلاس درس به میدان واقعی کشاورزی و عرصه تولید انتقال دهند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دانشگاه باید علاوه بر تربیت نیروی متخصص، در حل مسایل واقعی کشور و توسعه اقتصادی نیز نقش‌آفرین باشد، افزود: دانشجو باید در کنار مزرعه، در فرآیند واقعی تولید، مدیریت منابع، بهره‌وری و بازاریابی آموزش ببیند و دانشکده‌ها نیز با فعال‌سازی ظرفیت‌های خود به مراکز مولد و درآمدزا تبدیل شوند. دولت نیز متناسب با توانمندی‌ها و برنامه‌های عملیاتی ارائه‌شده، آمادگی حمایت و پشتیبانی از این مجموعه‌ها را دارد.

آقای پزشکیان در ادامه، مدیریت بهینه مصرف آب و سوخت، استفاده حداکثری از ظرفیت ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و توسعه خدمات مکانیزاسیون را از الزامات افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تمام‌شده تولید دانست و بر ضرورت آموزش و توانمندسازی کشاورزان در این زمینه تأکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ضرورتی ندارد هر کشاورز برای تأمین نیاز‌های محدود خود به خرید مستقل ماشین‌آلات و ادوات گران‌قیمت اقدام کند، پیشنهاد داد دانشکده‌های کشاورزی با مشارکت استادان و دانشجویان و از طریق ایجاد تعاونی‌ها و مجموعه‌های خدماتی تخصصی، خدمات مورد نیاز کشاورزان از جمله شخم، آماده‌سازی زمین و سایر عملیات مکانیزه را با تعرفه مناسب ارائه کنند.

آقای پزشکیان خاطرنشان کرد: با چنین الگویی، از یک سو هزینه‌های تولید و بار مالی کشاورزان کاهش می‌یابد، از سوی دیگر دانشجویان در بستر فعالیت عملی و حرفه‌ای توانمند می‌شوند و دانشکده‌ها نیز ضمن ایفای مسئولیت علمی و اجتماعی خود، به درآمد پایدار دست پیدا می‌کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر کالا‌های اساسی و اقلام راهبردی کشور، اظهار داشت: خوشبختانه در حوزه ذخایر کالا‌های اساسی و استراتژیک در شرایط مطلوبی قرار داریم، اما هدف دولت صرفاً عبور از شرایط فعلی نیست؛ بلکه مصمم هستیم با تقویت زیرساخت‌های تولید، توسعه ظرفیت‌های روستایی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، تاب‌آوری کشور را در برابر شوک‌ها و محدودیت‌های احتمالی ارتقا دهیم.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه کشور از ظرفیت‌های گسترده و متنوعی در حوزه کشاورزی، منابع انسانی و توان علمی برخوردار است، خاطرنشان کرد: برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها به مدیرانی نیاز داریم که در میدان حضور داشته باشند، دغدغه حل مسایل کشور و مردم را داشته باشند و به جای تمرکز بر جایگاه و عنوان مدیریتی، تمام توان خود را برای به نتیجه رساندن برنامه‌ها به کار بگیرند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: با هم‌افزایی دولت، مجلس، دانشگاه‌ها، متخصصان و مشارکت مردم، می‌توان ظرفیت‌های مغفول‌مانده کشور را به فرصت‌های واقعی تولید و اشتغال تبدیل کرد. رونق‌بخشی به مزارع، تقویت تولید در روستا‌ها و استقرار یک نظام پایدار و کارآمد در تأمین غذا، علاوه بر صیانت از معیشت مردم، موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشار‌های خارجی خواهد شد.