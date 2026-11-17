مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران از آبگرفتگی ۳۶ واحد مسکونی در شهرهای غربی استان بر اثر فعالیت سامانه بارشی اخیر خبر داد و گفت: تاکنون ۳۷۰ کیلومتر از رودخانه‌ها، انهار و آبراه‌های استان در قالب نهضت لایروبی پاکسازی شده و این میزان تا پایان سال به ۶۰۰ کیلومتر خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر و صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۷ اظهار کرد: در پی فعالیت این سامانه که تا امروز در استان فعال بود، شاهد بارش‌های قابل‌توجهی به‌ویژه در نیمه غربی مازندران بودیم که شهرستان‌های رامسر و نوشهر از جمله مناطق پربارش استان بودند و بیشترین میزان بارندگی ثبت‌شده در این سامانه به ۲۵۶ میلی‌متر رسید.

وی افزود: در پی بارش‌های اخیر، برخی معابر شهری و منازل مسکونی دچار آبگرفتگی شدند و در مجموع ۳۶ واحد مسکونی در شهرهای غربی استان از رامسر تا نور تحت تأثیر این حادثه قرار گرفتند.

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با اشاره به حضور به‌موقع دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در مناطق آسیب‌دیده تصریح کرد: اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان انجام شده و با فعال‌سازی ظرفیت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، جبران خسارت واحدهای مسکونی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: پس از ارائه اطلاعات و مستندات مربوط به خسارات به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ارزیابی خسارت توسط این بنیاد انجام و پس از تأیید اداره‌کل مدیریت بحران استان، اقدامات لازم برای جبران خسارت از محل ظرفیت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در اسرع وقت انجام خواهد شد.

این مسئول با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها در برابر حوادث طبیعی خاطرنشان کرد: موضوع آبگرفتگی معابر و منازل نشان می‌دهد که باید اقدامات پیشگیرانه، به‌ویژه در حوزه لایروبی رودخانه‌ها، انهار و آبراه‌ها، با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به تأکید استاندار مازندران بر اجرای اقدامات عملیاتی و اثربخش برای کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی گفت: نهضت لایروبی به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در دستور کار قرار گرفته و مازندران در این زمینه از استان‌های پیشرو کشور است.

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۷۰ کیلومتر عملیات لایروبی در سطح رودخانه‌ها، انهار و آبراه‌های استان انجام شده است، افزود: از این میزان، حدود ۱۳۸ کیلومتر با استفاده از ظرفیت شرکت آب منطقه‌ای و بخش باقی‌مانده نیز با مشارکت شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از جمله بند «ب» ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، به انجام رسیده است.

وی در پایان تأکید کرد: اگرچه میزان عملیات انجام‌شده تاکنون از سهمیه تکلیفی ابلاغ‌شده از سوی ستاد ملی مدیریت بحران نیز فراتر رفته است، اما هدف‌گذاری استان با تأکید استاندار مازندران، اجرای ۶۰۰ کیلومتر عملیات لایروبی تا پایان سال جاری است که با فعال‌سازی ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مجموعه‌های مرتبط، برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.