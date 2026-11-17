به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

-سنگاپور در حال بررسی پیامد‌های محدودیت‌های جدید صادرات تراشه آمریکا با هدف جلوگیری از دسترسی چین است

-دادگاه ویتنام در پرونده کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، بیش از ۱۸۰ نفر را به زندان محکوم کرد

-پلیس تایلند اعلام کرد در پی وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان در پوکت، ۱۱ نفر جان باختند

-رسانه‌های دولتی: عربستان سعودی فرمانده ائتلاف ضدحوثی‌ها را برکنار کرد

-ایران اعلام کرد یک نفتکش غول‌پیکر حامل ۲ میلیون بشکه نفت در خلیج فارس غرق شده است

بانکوک پست

-اداره تحقیقات ویژه تایلند از گوگل و اپل خواست درباره سوءاستفاده از داده‌های کاربران توسط اپلیکیشن‌های وام‌دهی تحقیق کنند

نیو استریت تایمز

-ایران بازرسی‌های سازمان ملل از تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده را تا پایان جنگ منتفی دانست

-انور از تعهد اندونزی برای مقابله با مه‌دود فرامرزی استقبال کرد

مالایی میل

-انفجار‌ها و به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در بحرین هم‌زمان با اعلام حمله ایران به پایگاه آمریکا

اینکوئرر

-دانشگاه فیلیپین خواستار آزادی ۱۰ دانشجو و بیش از ۲۰۰ معترض بازداشت‌شده شد

-سفر ترامپ و طرح «پکس سیلیکا» موج تازه‌ای از اعتراضات را در شهر باگیو فیلیپین برانگیخت

جاکارتا پست

-فیلیپین: چین برای نهایی‌سازی زودهنگام توافق‌نامه رفتار در دریای چین جنوبی متعهد شد

فری مالزیا تودی

-رئیس‌جمهور فرانسه برای سفری رسمی دو روزه وارد مالزی شد

-معاون نخست وزیر: مالزی به دنبال همکاری هسته‌ای با آمریکا، فرانسه و روسیه است

-وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد کشور‌های همسایه آسیایی از طرح دو روزه تنگه هرمز حمایت کرده‌اند

-آمریکا حملات ایران به بحرین را محکوم کرد؛ روبیو با همتای بحرینی خود تلفنی گفت‌و‌گو کرد

اج مالزی

-انور: مالزی به دنبال از سرگیری مذاکرات غیر رسمی اقتصادی با تایوان است

-انور: چین آماده تقویت همکاری با مالزی و کشور‌های عضو آسه‌آن در زمینه هوش مصنوعی است

-ارزش روپیه اندونزی در پی تقویت دلار با افزایش انتظارات از سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا، به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد

استار مالزی

-صنعت گسترده مراکز داده مالزی کمتر از محدودیت‌های آمریکا بر صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی تأثیر می‌پذیرد

آنتارا نیوز

-اندونزی برای مقابله با تهدید‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، نظام غذایی خود را تقویت می‌کند

ای بی اس. سی بی ان

-اعتراضات و بازداشت‌ها، مراسم افتتاحیه چهل‌ونهمین اجلاس آسه‌آن در فیلیپین را تحت‌الشعاع قرار داد

نیشن تایلند

-تایلند ۱۵ استان را برای مقابله با خطر سیل و رانش زمین در روز‌های ۱۸ تا ۲۲ نوامبر در حالت آماده‌باش قرار داد

- تایلند به نحوه بیان موضوع آوارگان از سوی کامبوج در نشست آسه‌آن اعتراض کرد

خبرگزاری شینهوا

- رئیس‌جمهور چین در دیدار با مقام‌های استانی در گوانگ‌دونگ بر توسعه باکیفیت منطقه خلیج بزرگ گوانگ‌دونگ، هنگ‌کنگ و ماکائو تأکید کرد..

-چین اعلام کرد نشست سه‌جانبه سران چین، روسیه و آمریکا در شنژن، نخستین دیدار حضوری رهبران سه کشور در تاریخ خواهد بود..

-فرستادگان ویژه چین برای کمک به کاهش تنش‌ها به هفت کشور در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و شاخ آفریقا سفر کردند..

-چین و کشور‌های عضو اپک در سال جاری نزدیک به ۵۰ دستاورد عملی در زمینه همکاری‌های اقتصادی و تجاری به دست آورده‌اند..

-نخست‌وزیر کانادا برای شرکت در نشست سران اپک وارد شنژن شد..

-نخست‌وزیر چین در نشست چین و آسه‌آن خواستار اتحاد و همکاری بیشتر برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و جهانی شد..

-سپاه پاسداران ایران اعلام کرد دو نفتکش در تنگه هرمز پس از برخورد با مین دچار انفجار و آتش‌سوزی شده‌اند.

روزنامه مردم

-شی جین‌پینگ بر ضرورت پیشبرد همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت توسعه باکیفیت منطقه خلیج بزرگ تأکید کرد..

-بیش از دو هزار نماینده سیاسی و اقتصادی از کشور‌های مختلف در نشست رهبران تجاری اپک در شنژن حضور یافتند..

-وزارت امور خارجه چین جزئیات سفر فرستادگان ویژه این کشور به هفت کشور خاورمیانه، خلیج فارس و شاخ آفریقا را تشریح کرد..

-شاخص‌های اقتصادی چین در ماه اکتبر همچنان از ثبات برخوردار بود و نشانه‌های تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی مشاهده شد..

-چین با گسترش کاربرد محصولات هوشمند، در پی ایجاد ظرفیت‌های جدید برای افزایش مصرف داخلی است..

-ایران اعلام کرد با دو کشور ساحلی درباره مسیر‌های کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیده است.

روزنامه چاینا دیلی

-همکاری اقتصادی و تجاری می‌تواند در شرایط افزایش نااطمینانی‌های جهانی، موتور محرک رشد منطقه آسیا و اقیانوسیه باشد..

-شی جین‌پینگ خواستار پیشبرد توسعه باکیفیت منطقه خلیج بزرگ و تقویت پیوند‌های اقتصادی و فناورانه شد..

-سران چین، روسیه و آمریکا در نشست سه‌جانبه شنژن درباره مسائل مهم صلح جهانی و ثبات روابط قدرت‌های بزرگ گفت‌و‌گو خواهند کرد..

-حضور رهبران و مقام‌های خارجی در شنژن برای شرکت در نشست سران اپک آغاز شد.

- اپک نقش مهمی در مقابله با حمایت‌گرایی تجاری و تقویت تجارت آزاد در منطقه آسیا و اقیانوسیه دارد.

روزنامه گلوبال تایمز

-میزبانی چین از نشست سران اپک در شنژن، نمادی از تعهد این کشور به اصلاحات، گشایش اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی است..

-چین و سایر اقتصاد‌های عضو اپک در سال جاری نزدیک به ۵۰ دستاورد عملی اقتصادی و تجاری با محوریت نوآوری به دست آورده‌اند..

-شرکت‌های آمریکایی در حال گسترش سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی خود در بازار چین هستند؛

-نشانه‌ای از تداوم جذابیت بازار این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی..

-نشست سران اپک در شنژن فرصتی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری در منطقه آسیا و اقیانوسیه فراهم می‌کند..

-همکاری اقتصادی چین و آمریکا همچنان با وجود اختلافات سیاسی و تجاری، از ظرفیت قابل‌توجهی برخوردار است.

سی‌جی‌تی‌ان

-سفر وزیر امور خارجه ایران به پاکستان و عمان؛ هم‌زمان با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و تحولات تنگه هرمز..

-چین در کنار مردم خاورمیانه و آفریقا ایستاده و از تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در این مناطق حمایت می‌کند.. -

-شاخص‌های اقتصادی چین در فاصله ژانویه تا اکتبر همچنان از ثبات برخوردار بوده و موتور‌های جدید رشد اقتصادی تقویت شده‌اند..

-چین و آسه‌آن توافق‌نامه ارتقای منطقه تجارت آزاد نسخه ۳ را از اول دسامبر اجرایی می‌کنند..

-چین و کشور‌های عضو اپک در سال جاری نزدیک به ۵۰ دستاورد اقتصادی و تجاری با تمرکز بر همکاری‌های دیجیتال، هوشمندسازی و اقتصاد سبز داشته‌اند.

خبرگزاری چین

-پهپاد بزرگ ترابری و پشتیبانی چانگ‌یینگ ۸، ساخت چین، آزمایش موفقیت‌آمیز حمل و انتقال محموله را پشت سر گذاشت..

-بیش از ۴۲ میلیون دستگاه و سامانه مجهز به فناوری موقعیت‌یابی ماهواره‌ای بیدو در چین مورد استفاده قرار گرفته است..

-چین برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری در منطقه آسیا و اقیانوسیه، بر گسترش همکاری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی تأکید کرد..

-مقام‌های ایرانی گزارش‌ها درباره فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در استان اصفهان را تکذیب کردند..

-چین در آستانه برگزاری چهاردهمین نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت مناطق مرکزی این کشور، بر ضرورت تقویت توسعه منطقه‌ای تأکید کرد..

-مقام‌های چینی اعلام کردند فرستادگان ویژه این کشور در سفر به هفت کشور منطقه برای کاهش تنش‌ها و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای رایزنی کرده‌اند.

تارنمای تلویزیون مرکزی چین (CCTV)

-بیش از دوهزار نماینده سیاسی و اقتصادی از ۳۴ اقتصاد جهان در نشست رهبران تجاری اپک در شنژن گرد هم آمدند..

-چین در چارچوب سال میزبانی اپک، نزدیک به ۵۰ دستاورد عملی در زمینه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشور‌های عضو به دست آورده است..

-فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک در مرکز رسانه‌ای نشست اپک در شنژن به نمایش درآمدند..

-چین بر ضرورت دستیابی به توافق‌های بیشتر در حوزه تجارت آزاد و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه تأکید کرد..

-کارشناسان چینی بر نقش این کشور در شکل‌دهی به قواعد جدید همکاری‌های تجاری بین‌المللی و تقویت چندجانبه‌گرایی تأکید کردند.