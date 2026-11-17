به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در پیام حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل آمده است: «بسم الله الرحمن الرحیم «مَنْ فَقَدَ عَالِماً فَقَدَ فَقْدُهُ ثُلْمَةً فِی الْإِسْلَامِ لَا تُسَدُّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

خبر رحلت عالم ربانی، فقیه صمدانی و مرجع عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی (اعلی‌الله مقامه الشریف)، قلوب مؤمنین و جامعه علمی کشور را در غمی جانکاه فرو برد.

فقدان این استوانه فقه و اصول که عمر شریف خویش را در احیای آثار متقن و تبیین دقیق مبانی استنباط فقه آل‌محمد (صلوات‌الله‌علیهم) سپری نمود، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره حوزه علمیه است. معظم‌له که از برجسته‌ترین اساتید خارج فقه و اصول و از مدافعان سرسخت حریم ولایت و مرجعیت بودند، با رویکردی نوآورانه در عین پایبندی به سنت سلف صالح، چراغی فروزان در فضای علمی قم برافروختند و با بیانی آتشین و استدلالی متین، مروج فرهنگ اهل‌بیت (علیهم السلام) در اقصی نقاط عالم گشتند.

این‌جانب ضمن عرض تعزیت، این مصیبت وارده را به محضر مقدس قطب عالم امکان، حضرت بقیة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید و بیت محترم آن فقید سعید، از خداوند متعال برای آن مرجع گران‌قدر، علو درجات و مقام قرب عندالرب و برای حوزه‌های علمیه و ارادتمندان ایشان، توفیق تداوم مسیر علمی آن بزرگوار را مسئلت می‌نمایم.»