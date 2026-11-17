دولت صربستان قرارداد ساخت یک مجتمع لوکس متعلق به شرکت جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مرکز بلگراد را رسماً لغو کرد؛ پروژه‌ای جنجالی که به دلیل تخریب احتمالی یک بنای تاریخی و اتهامات فساد، با اعتراضات گسترده روبه‌رو شده بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، وزارت ساختمان‌سازی صربستان اعلام کرد قرارداد سرمایه‌گذاری با شرکت وابسته به جرد کوشنر برای احداث مجموعه‌ای شامل هتل، واحد‌های مسکونی و تجاری در محل ساختمان سابق ستاد کل ارتش یوگسلاوی در بلگراد، روز دوشنبه ۱۶ نوامبر به صورت رسمی فسخ شد.

«الکساندرا سوفرونیویچ»، وزیر ساختمان‌سازی دولت موقت صربستان، تأکید کرد که فسخ قرارداد با توافق دو طرف انجام شده و هیچ‌یک از طرفین مطالبه مالی از دیگری نخواهند داشت.

این پروژه قرار بود در محل ساختمان تاریخی ستاد کل ارتش یوگسلاوی اجرا شود؛ ساختمانی که در جریان حملات هوایی ناتو به یوگسلاوی در سال ۱۹۹۹ به‌شدت آسیب دید و به یکی از نماد‌های آن حملات تبدیل شد.

بر اساس قرارداد امضا شده در مه ۲۰۲۴، شرکت آمریکایی وابسته به کوشنر مالک ۷۷.۵ درصد و دولت صربستان مالک ۲۲.۵ درصد از سهام شرکت مشترک اجرای پروژه می‌شدند.

همچنین قرار بود زمین این مجموعه برای مدت ۹۹ سال به‌صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذار آمریکایی قرار گیرد و امکان انتقال مالکیت آن بدون پرداخت هزینه نیز وجود داشته باشد.

دولت صربستان متعهد شده بود وضعیت حفاظتی این ساختمان به‌عنوان میراث فرهنگی را لغو و مقدمات تخریب آن را فراهم کند. با این حال، تصمیم دولت برای حذف این مجموعه از فهرست آثار تاریخی در نوامبر ۲۰۲۴، با مخالفت کارشناسان میراث فرهنگی، فعالان مدنی و گروه‌های سیاسی روبه‌رو شد.

دادستانی جرایم سازمان‌یافته صربستان نیز در دسامبر ۲۰۲۵ علیه «نیکولا سلاکوویچ»، وزیر فرهنگ این کشور و سه مقام دیگر، به اتهام سوءاستفاده از موقعیت اداری و جعل اسناد مرتبط با لغو حفاظت از این مجموعه اعلام جرم کرد.

به گفته دادستانی، در جریان تلاش برای فراهم کردن زمینه اجرای پروژه، مقررات قانونی مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی نقض شده است. شرکت وابسته به کوشنر نیز همزمان با اعلام این اتهامات، از ادامه پروژه انصراف داد.

با وجود پایان رسمی قرارداد، رسیدگی قضایی به پرونده تخلفات احتمالی همچنان ادامه دارد و جلسه بعدی دادگاه برای ۲۳ نوامبر تعیین شده است.

وزارت ساختمان‌سازی صربستان همچنین اعلام کرد اطلاعی از احتمال انعقاد قرارداد جدید برای این محل یا پیشنهاد زمین جایگزین به شرکت کوشنر ندارد.