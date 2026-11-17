به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان شرکت دانش‌بنیان پتروشیمی هگمتانه همدان تولیدکننده پی‌وی‌سی گرید پزشکی، یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه تأمین مواد اولیه تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور است.

محصولات این شرکت در تولید اقلامی همچون سرم، کیسه‌های آب گرم و دیگر تجهیزات پزشکی کاربرد دارد.

این مجموعه با ظرفیت اسمی ۳۶ هزار تن فعالیت می‌کند که در سال گذشته موفق به تولید ۳ هزار تن از این محصول راهبردی شده است و یک سوم نیاز کشور را تامین کرده است؛ تولیدی که گامی در مسیر تأمین نیاز داخل و کاهش وابستگی به واردات به شمار می‌رود.

این شرکت به‌تازگی با استفاده از دانش و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، موفق به جایگزینی کاتالیست بومی به‌جای نمونه خارجی شده است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش وابستگی به واردات و صرفه‌جویی ارزی، زمینه خودکفایی کشور در این حوزه و تقویت ظرفیت‌های تولید داخلی را فراهم می‌کند.