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پتروشیمی هگمتانه همدان با جایگزینی کاتالیست خارجی، گامی در خودکفایی صنعت پتروشیمی برداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان شرکت دانشبنیان پتروشیمی هگمتانه همدان تولیدکننده پیویسی گرید پزشکی، یکی از مجموعههای فعال در حوزه تأمین مواد اولیه تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور است.
محصولات این شرکت در تولید اقلامی همچون سرم، کیسههای آب گرم و دیگر تجهیزات پزشکی کاربرد دارد.
این مجموعه با ظرفیت اسمی ۳۶ هزار تن فعالیت میکند که در سال گذشته موفق به تولید ۳ هزار تن از این محصول راهبردی شده است و یک سوم نیاز کشور را تامین کرده است؛ تولیدی که گامی در مسیر تأمین نیاز داخل و کاهش وابستگی به واردات به شمار میرود.
این شرکت بهتازگی با استفاده از دانش و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، موفق به جایگزینی کاتالیست بومی بهجای نمونه خارجی شده است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش وابستگی به واردات و صرفهجویی ارزی، زمینه خودکفایی کشور در این حوزه و تقویت ظرفیتهای تولید داخلی را فراهم میکند.