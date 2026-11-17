۲۶۰ شب اقتدار؛ مردم بوشهر میداندار امنیت و استقلال ایران
مردم انقلابی بوشهر بیش از ۲۶۰ شب است در تجمعات «شبهای اقتدار»، با حضور میدانی خود از امنیت و استقلال ایران دفاع میکنند و صحنههای ماندگاری از همبستگی مردمی را رقم زدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، بیش از ۲۶۰ شب از آغاز تجمعات «شبهای اقتدار» در بوشهر میگذرد؛ شبهایی که مردم انقلابی این استان با حضور پرشور خود، میداندار دفاع از امنیت و استقلال ایران شدهاند. حضور مردمی که هر شب با همان انگیزه نخست در خیابانها حاضر میشوند، نشان از پیوندی عمیق میان مردم و آرمانهای انقلاب دارد.