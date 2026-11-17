اعضای جدید شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین با ادای سوگند در سارایوو، رسماً مسئولیت خود را برای یک دوره چهارساله آغاز کردند.

آغاز به کار شورای ریاست‌جمهوری جدید بوسنی و هرزگوین

آغاز به کار شورای ریاست‌جمهوری جدید بوسنی و هرزگوین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، برای نخستین بار در تاریخ این کشور، دو نفر از سه عضو شورای ریاست‌جمهوری زن هستند.

دنیس بچیروویچ، ژلیکا تسویانوویچ و داریانا فیلیپوویچ، روز دوشنبه ۱۶ نوامبر در نشست افتتاحیه نهمین دوره شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین، پس از دریافت احکام انتخاباتی خود، سوگند یاد کردند و رسماً مسئولیت اداره این نهاد را برعهده گرفتند.

در این مراسم که در ساختمان شورای ریاست‌جمهوری در سارایوو برگزار شد، «یووان کالابا»، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات بوسنی و هرزگوین، احکام اعضای منتخب را به آنان اعطا کرد.

بر اساس نتایج انتخابات سراسری چهارم اکتبر، دنیس بچیروویچ به نمایندگی از بوشنیاک‌ها (مسلمانان)، ژلیکا تسویانوویچ به نمایندگی از صرب‌ها (مسیحیان ارتدوکس) و داریانا فیلیپوویچ به نمایندگی از کروات‌ها (مسیحیان کاتالویک) به عضویت این شورا انتخاب شدند.

ژلیکا تسویانوویچ همچنین ریاست دوره‌ای شورای ریاست‌جمهوری را برای هشت ماه نخست برعهده خواهد داشت.

دنیس بچیروویچ در سخنانی بر حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی بوسنی و هرزگوین تأکید کرد و گفت تسریع روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، مبارزه با تبعیض و حمایت از حقوق شهروندان از اولویت‌های وی خواهد بود.

ژلیکا تسویانوویچ نیز با تأکید بر ضرورت احترام به توافق صلح دیتون و قانون اساسی، از مداخلات خارجی در تصمیم‌گیری‌های داخلی بوسنی و هرزگوین انتقاد کرد و خواستار تقویت مسئولیت‌پذیری نهاد‌های منتخب این کشور شد.

داریانا فیلیپوویچ، عضو جدید کروات شورای ریاست‌جمهوری نیز اعلام کرد که برابری حقوق کروات‌ها نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق دیگر اقوام باشد. وی تأکید کرد اختلاف‌نظر میان اعضای شورا امری طبیعی در نظام دموکراتیک است، اما این اختلافات نباید مانع همکاری برای آینده کشور شود.

بچیروویچ و تسویانوویچ برای دومین دوره متوالی در شورای ریاست‌جمهوری حضور دارند، اما فیلیپوویچ برای نخستین بار به عضویت این نهاد درآمده و جانشین ژلیکو کومشیچ شده است که در مجموع چهار دوره عضو شورای ریاست‌جمهوری بود.

شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین یک نهاد سه‌نفره است که بر اساس ساختار سیاسی این کشور، مسئولیت‌هایی از جمله تعیین سیاست خارجی، انتصاب سفرا و نمایندگی کشور در سازمان‌های بین‌المللی را برعهده دارد. ریاست این شورا هر هشت ماه میان اعضا جابه‌جا می‌شود.

دوره جدید شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت.