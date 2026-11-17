به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل در پیامی ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنّا لله و إنّا إلیه راجعون

خبر ارتحال عالم ربّانی و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدّس‌سرّه) موجب تأثر و تأسف عمیق شد. رحلت این فقیه وارسته و استاد برجسته‌ی حوزه‌های علمیه، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه‌ی دینی و علمی است. آن بزرگوار، عمری را در خدمت علم و دین گذراند و دهه‌ها با تدریس خارج فقه و اصول در حوزه‌ی علمیه‌ی قم، شاگردان و فضلای بسیاری را تربیت کرد. تقوا، زهد، تحقیق عمیق و پایبندی او به سنت علمی حوزه، سرمشقی ماندگار برای طلاب و اهل علم بود و جایگاه او در فقاهت و مرجعیت، پشتوانه‌ای مهم برای حوزه‌های علمیه به شمار می‌رفت.

اکنون آن عالم ربانی، با پرونده‌ای مشحون از تدریس، تألیف و تربیت شاگردان، به محضر پروردگار شتافته است. برای ایشان از خداوند متعال، علوّ درجات، رحمت و مغفرت الهی را مسئلت دارم و به مراجع عظام، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و بازماندگان آن مرحوم، به‌ویژه فرزندان و خاندان گرامی ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

رحمة الله علیه و حشره الله مع اولیاء الطاهرین

علی اکبر ولایتی

۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵