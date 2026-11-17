پیام تسلیت ولایتی در پی ارتحال حضرت آیت الله وحید خراسانی
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل در پیامی ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل در پیامی ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّا لله و إنّا إلیه راجعون
خبر ارتحال عالم ربّانی و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدّسسرّه) موجب تأثر و تأسف عمیق شد. رحلت این فقیه وارسته و استاد برجستهی حوزههای علمیه، ضایعهای بزرگ برای جامعهی دینی و علمی است. آن بزرگوار، عمری را در خدمت علم و دین گذراند و دههها با تدریس خارج فقه و اصول در حوزهی علمیهی قم، شاگردان و فضلای بسیاری را تربیت کرد. تقوا، زهد، تحقیق عمیق و پایبندی او به سنت علمی حوزه، سرمشقی ماندگار برای طلاب و اهل علم بود و جایگاه او در فقاهت و مرجعیت، پشتوانهای مهم برای حوزههای علمیه به شمار میرفت.
اکنون آن عالم ربانی، با پروندهای مشحون از تدریس، تألیف و تربیت شاگردان، به محضر پروردگار شتافته است. برای ایشان از خداوند متعال، علوّ درجات، رحمت و مغفرت الهی را مسئلت دارم و به مراجع عظام، حوزههای علمیه، شاگردان، مقلدان و بازماندگان آن مرحوم، بهویژه فرزندان و خاندان گرامی ایشان تسلیت عرض میکنم.
رحمة الله علیه و حشره الله مع اولیاء الطاهرین
علی اکبر ولایتی
۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵