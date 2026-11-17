مجموعه تلویزیونی «روشنایی شب» به کارگردانی محمود معظمی، این روز‌ها با پخش فصل دوم از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود؛ مجموعه‌ای که به گفته سازندگان آن، با تمرکز بر پرونده‌های واقعی امنیتی، نفوذ و قاچاق، ابعاد تازه‌ای از کشمکش‌های اطلاعاتی را به تصویر کشیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای محمود معظمی، کارگردان این اثر، با حضور در استودیوی شبکه خبر درباره ویژگی‌های فصل دوم و تفاوت‌های آن با فصل نخست گفت: قصه از ابتدا به گونه‌ای طراحی شده بود که به موضوعاتی نظیر قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر و تلاش گروه‌های معاند خارج از کشور برای ایجاد آشوب در ایران بپردازد که بخش عمده‌ای از این روایت‌ها ما‌به‌ازای واقعی دارد و از پرونده‌های مستند استخراج شده است.

معظمی با اشاره به تفاوت‌های اجرایی فصل دوم درمقایسه با فصل نخست، گفت: در فصل اول بیشتر بر زیرساخت‌ها، امنیت شبکه و معما‌های پیچیده تمرکز داشتیم؛ اما در فصل دوم، با طراحی چهار خط داستانی متفاوت که در یک زنجیره علت و معلولی به هم پیوند می‌خورند، شاهد سفرها، ماجرا‌های پرتنش‌تر، درگیری‌های خیابانی و صحنه‌های اکشن بیشتری هستیم. این امر موجب شده تا ریتم داستان تندتر شود و انگیزه مخاطب برای پیگیری ماجرا‌ها افزایش یابد.

وی با اشاره به اهمیت تعلیق در گونه های معمایی و جاسوسی افزود: در این گونه آثار نباید تنها به فکر غافلگیری مقطعی مخاطب باشیم؛ بلکه مخاطب باید همراه شود و وارد یک بازی ذهنی پیچیده با خود اثر شود و خود را بخشی از اثر احساس کند و یک جاهایی از اثر شاید مخاطب حتی جلوتر از خود اثر باشد .

وی در خصوص ریتم تند و صحنه های پر زد و خورد این فصل هم گفت: در فصل دوم، به دلیل تعدد ماجراها، سفر‌ها به خارج از کشور و طراحی چهار خط داستانی پیوسته، حجم اکشن، تنش و ریتم داستان نسبت به فصل اول افزایش یافته است.

کارگردان «روشنایی شب» درباره چندلایه‌بودن شخصیت‌های مثبت و منفی داستان هم گفت: هیچ‌یک از شخصیت‌ها بی‌نقص طراحی نشده‌اند و شخصیت‌های مثبت و منفی هر یک با چالش‌ها، درد‌های شخصی، خلا‌های عاطفی و دغدغه‌های خانوادگی دست‌به‌گریبانند؛ موضوعی که به باورپذیری و ملموس‌شدن شخصیت ها کمک شایانی کرده است.

کارگردان «روشنایی شب» درباره سختی‌های تصویربرداری بخش‌هایی از این مجموعه در خارج از مرز‌ها (از جمله کشور‌های ترکیه و پاکستان) افزود: تولید در خارج از کشور با محدودیت‌ها و سختی‌های خاص خود همراه است و حجم کار و فشار بر روی عوامل، بازیگران و گروه تولید را به دو برابر افزایش می‌دهد؛ اما با تلاش شبانه‌روزی تیم اجرایی، این بخش‌ها با کیفیت قابل قبولی به سرانجام رسید تا فضای قصه ملموس‌تر شود.

معظمی با اشاره به بازتاب‌های این مجموعه در سطح بین‌المللی گفت: پس از پخش فصل اول، رسانه‌های خارجی از جمله برخی شبکه‌های صهیونیستی و همچنین شبکه خبری CNN آمریکا واکنش نشان دادند و حتی گروهی برای تهیه گزارش و مصاحبه پشت صحنه به محل فیلمبرداری سریال آمدند؛ چرا که این اثر را به عنوان یک سریال استراتژیک رصد کرده بودند.

به گفته کارگردان «روشنایی شب»، در صورت تأمین شرایط مالی مناسب، ساخت فصل سوم این مجموعه نیز با توجه به آماده بودن فیلمنامه در دستور کار قرار خواهد گرفت.