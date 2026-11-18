به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از آغاز سومین دوره رویداد هنری «بوم‌شهر» خبر داد و گفت: این رویداد با تمرکز بر موضوع «انتظار»، از ۲۵ تا ۳۰ آبان‌ماه در بوستان انتظار (منطقه ۱۲) در حال برگزاری است.

حمید قنادنیا، با اشاره به مشارکت گسترده هنرمندان در این دوره افزود: در این رویداد، ۷۰ نفر از هنرمندان، دانشجویان و استادان دانشگاه در فرایند خلق ۳۰ اثر دیوارنگاری مشارکت دارند تا مجموعه‌ای از روایت‌های بصری با موضوع «انتظار» را بر دیوار‌های بوستان تجلی بخشند.

وی ادامه داد: انتخاب موضوع «انتظار» به دلیل ماهیت چندوجهی آن، شامل مفاهیمی، چون امید، عدالت‌خواهی و چشم‌انداز آینده، اجرا شده است تا هنرمندان بتوانند این مفهوم را از زبان‌های بصری متفاوت بازخوانی کنند.

وی گفت: رویداد «بوم‌شهر۳» تلاش دارد تا از طریق این آثار، دیوار‌های شهر را به رسانه‌هایی زنده برای گفت‌و‌گو با شهروندان تبدیل کرده و روایت‌هایی ماندگار در حافظه جمعی اصفهانی‌ها خلق کند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی با اشاره به اهمیت تعامل میان دانشگاه و مدیریت شهری گفت: حضور هم‌زمان استادان و دانشجویان در این رویداد، زمینه‌ای برای انتقال دانش و شکوفایی استعداد‌های نوظهور فراهم کرده است.