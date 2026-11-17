فراخوان مسابقه «در پناه کتاب» با محوریت ایده‌های خلاق معرفی کتاب، ویژه مروجان کتاب طرح یاسمن و مربیان مراکز سیار روستایی و شهری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، مسابقه «در پناه کتاب» در معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف شناسایی و اجرای ایده‌های خلاقانه در معرفی کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه برگزار می‌شود.

این مسابقه با هدف تقویت خلاقیت و ابتکار در شیوه‌های معرفی و خوانش کتاب، ایجاد تجربه‌های تازه برای جذب کودکان و نوجوانان به مطالعه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و بومی مناطق مختلف کشور و گسترش فرصت‌های آشنایی با کتاب در روستا‌ها و محله‌های شهری طراحی شده است.

بر اساس فراخوان، مروجان کتاب طرح یاسمن و مربیان مراکز سیار روستایی و شهری کانون می‌توانند با انتخاب یک تا سه کتاب متناسب با گروه‌های سنی مخاطبان کانون، ایده‌ای خلاقانه برای معرفی آنها طراحی و اجرا کنند.

شرکت‌کنندگان می‌توانند از شیوه‌هایی مانند روایت خلاقانه، استفاده از عروسک، تصویر، اشیای مرتبط با کتاب، طرح پرسش‌های جذاب یا دیگر روش‌های ابتکاری برای ایجاد علاقه به مطالعه بهره بگیرند.

هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر سه اثر ارائه کند و لازم است گزارش فعالیت‌های اجراشده را در قالب فایل‌های Word و PDF به همراه سه تا پنج تصویر، فیلم کوتاه یا دیگر مستند‌های مرتبط آماده و به دبیرخانه استانی ارسال کند.

بر اساس تقویم اجرایی این مسابقه، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه استانی ۲۰ آذر ۱۴۰۵ تعیین شده است. داوری استانی تا ۱۰ دی و ارسال طرح‌های برتر به اداره‌کل آفرینش‌های فرهنگی تا ۲۰ دی انجام می‌شود.

داوری ملی و معرفی برگزیدگان پایانی نیز در روز‌های دهه مبارک فجر ۱۴۰۵ صورت خواهد گرفت.