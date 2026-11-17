معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار پیشوا بر ضرورت تهیه بانک اطلاعاتی از نرخ اقلام اساسی و مستندسازی تغییرات قیمت کالاهای پرمصرف برای تحلیل دقیق نوسانات بازار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست رضا محور معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی با حضور بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در فرمانداری پیشوا برگزار شد.

محور با اشاره به فعالیت ۹ اتحادیه صنفی در شهرستان، خواستار شناسایی پنج قلم کالای مهم و اثرگذار هر اتحادیه و ثبت مستمر قیمت آنها در چارچوبی مشخص شد.

وی بیان کرد: قیمت کالا‌ها باید در جلسات تنظیم بازار به‌صورت مکتوب ارائه و تغییرات آن نسبت به دوره‌های گذشته، همراه با میزان افزایش یا کاهش، مستند شود تا امکان مقایسه و تحلیل روند نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف فراهم شود.

معاون فرماندار پیشوا این اطلاعات را مبنایی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در مدیریت بازار و ارزیابی وضعیت قیمت کالا‌های اساسی شهرستان دانست.

محور با اشاره به ضرورت پیگیری تأمین و توزیع لاستیک، خواستار ارائه گزارش از وضعیت موجود و بررسی راهکار‌های تسهیل دسترسی متقاضیان واجد شرایط شد.

ارائه گزارش مستند از عملکرد واحد بازرسی و نظارت، به‌ویژه تعداد بازدید‌های انجام‌شده از واحد‌های صنفی و نتایج آن الزامی است