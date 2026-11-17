به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در پیام تسلیت تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر ارتحال فقیه اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدّس‌الله نفسه الزکیة)، قلوب مؤمنان و دلبستگان به حوزه و مرجعیت را داغدار و اندوهگین ساخت.

آن فقیه فرزانه و مدرّس نام‌آور حوزه علمیه قم، عمر شریف خود را در محضر درس و بحث، تحقیق و تدریس فقه و اصول، و پرورش شاگردان و فضلای گرانمایه سپری کرد و در سنگر تبلیغ معارف ثقلین، خدمتی مخلصانه به ساحت مقدس اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) نمود.

آثار علمی و درس‌های پرمایه ایشان، سرمایه‌ای ماندگار برای حوزه‌های علمیه و نسل‌های آینده است.

اینجانب از سوی خود و خادمان حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم (علیهماالسلام)، این مصیبت عظیم را به محضر حضرت بقیةالله الأعظم (أرواحنا فداه)، مقام معظم رهبری (مدّظله العالی)، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم)، اساتید و فضلای حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و معزز آن مرحوم، ارادتمندان و مقلدان ایشان، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از خداوند متعال، علوّ درجات و رحمت واسعه الهی برای آن عالم ربانی و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان و شاگردان و ارادتمندانش مسئلت دارم.