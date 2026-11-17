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رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی گفت: برخورد قاطع با تخلفات سرعت، بهویژه در نقاط حادثهخیز و محورهای دارای سرعت بحرانی با تمام توان در دستور کار پلیس راه استان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ امیر ارشد زاده بر اجرای مستمر طرحهای کنترل سرعت، توقیف وسایل نقلیه متخلف در چارچوب مقررات قانونی و اعمال قانون رانندگان پرخطر تأکید کرد و افزود: هدف از این اقدامات، پیشگیری از حوادث ناگوار، کاهش تصادفات و تلفات جادهای و ارتقای ایمنی تردد کاربران راه است.
وی خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، نقش مؤثری در حفظ جان رانندگان و سرنشینان داشته و همکاری و مسئولیتپذیری رانندگان، ضامن سفری ایمن خواهد بود.