به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ امیر ارشد زاده بر اجرای مستمر طرح‌های کنترل سرعت، توقیف وسایل نقلیه متخلف در چارچوب مقررات قانونی و اعمال قانون رانندگان پرخطر تأکید کرد و افزود: هدف از این اقدامات، پیشگیری از حوادث ناگوار، کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای و ارتقای ایمنی تردد کاربران راه است.

وی خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، نقش مؤثری در حفظ جان رانندگان و سرنشینان داشته و همکاری و مسئولیت‌پذیری رانندگان، ضامن سفری ایمن خواهد بود.