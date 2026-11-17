یک فروند جنگنده نظامی متعلق به ارتش صربستان صبح امروز سه‌شنبه در نزدیکی بلگراد سقوط کرد که بر اساس گزارش‌های اولیه، خلبان این جنگنده جان باخته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، یک فروند هواپیمای میگ ۲۹ ارتش صربستان صبح سه‌شنبه ۱۷ نوامبر در منطقه‌ای کشاورزی میان شهرک‌های نووا پازووا و استارا پازووا، در شمال غربی بلگراد، سقوط کرده است.

طبق تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌ای، خلبان این جنگنده در حادثه جان خود را از دست داده است.

هنوز علت سقوط هواپیما مشخص نیست و وزارت دفاع صربستان نیز تا زمان انتشار این گزارش، بیانیه رسمی درباره جزئیات حادثه صادر نکرده است.

در سپتامبر سال ۲۰۱۲ نیز یک فروند هواپیمای آموزشی ارتش صربستان از نوع لاستا در منطقه نووا پازووا سقوط کرد که بر اثر آن، خلبان هواپیما جان باخت.