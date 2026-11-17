به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیرخانه جشنواره ملی شهر فرهنگ اعلام کرد: با توجه به درخواست‌های علاقه‌مندان، پژوهشگران و نهاد‌های مدیریت شهری مبنی بر نیاز به زمان بیشتر جهت تکمیل و ارائه آثار، فرصت مشارکت در این رویداد ملی تا ۱۰ آذرماه تمدید شد.

جشنواره ملی شهر فرهنگ با همکاری استانداری اصفهان و به میزبانی شهرداری بهارستان، بستری برای معرفی، تبادل تجربیات موفق و برقراری شبکه ملی فرهنگ شهروندی است.

این رویداد به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، هنری و ادبی کشور برای تشکیل گنجینه ملی آثار فرهنگی مدیریت شهری و روستایی است.

از تمامی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، صاحبان ایده‌های خلاقانه، نخبگان و هنرمندان دعوت می‌شود تا حداکثر تا تاریخ ۱۰ آذرماه، آثار و تجربیات خود را از طریق درگاه الکترونیکی جشنواره به نشانی www.shahrehfarhang.ir بارگذاری کنند.